Німецький міністр обіцяє врахувати торгівельні інтереси України

Про це заявив міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр під час зустрічі з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом

Німеччина розглядає Україну як надійного транзитера газу і важливого торговельного партнера в регіоні Східної Європи, тому уряд ФРН продовжить підтримку Києва.

"Ми повинні поважати і інтереси України, в тому числі фінансові, виробити гарантії з тим, щоб продовжити транзит газу Україною і досягти позитивних результатів", - сказав Альтмаєр.

Зі свого боку Прем’єр-міністр України наголосив, що Київ цінує підтримку Німеччини в такий важливий для України час. "Хочу відзначити тверду позицію Німеччини та федерального канцлера Ангели Меркель щодо підтримки суверенітету, територіальної цілісності України", - сказав він.

Гройсман, говорячи про транзитний потенціал України, можливості української газотранспортної системи (ГТС), наголосив, що російський проект будівництва газопроводу "Північний потік - 2" - це не комерційний проект.

"Північний потік - 2" – це виключно геополітична конструкція, яка покликана чинити політичний тиск на Україну та Європу та яка несе пряму загрозу Українській державі, - переконаний український Прем’єр-міністр.

"Для Росії це вигідний проект, який в довгостроковій перспективі забезпечить залежність всієї Європи від Росії. І при цьому не існує жодної реальної гарантії, що "Північний потік - 2" не буде використано у політичних цілях. Водночас я гарантую, що українська ГТС є і буде надійним транзитером та на 100% забезпечить транзит газу для європейських споживачів. Ми готові спільно з міжнародними партнерами як модернізувати, так і управляти нашою газотранспортною системою", - додав Гройсман.

"Ми покладаємось на Україну як транспортера", - відповів Альтмаєр.

Зустріч відбулася в Києві в рамках візиту міністра до України.

Нагадаємо, що США закликають Україну підняти тарифи на газ і створити Антикорупційний суд.