Німецький міністр обіцяє врахувати торгівельні інтереси України
"Ми повинні поважати і інтереси України, в тому числі фінансові, виробити гарантії з тим, щоб продовжити транзит газу Україною і досягти позитивних результатів", - сказав Альтмаєр.
Зі свого боку Прем’єр-міністр України наголосив, що Київ цінує підтримку Німеччини в такий важливий для України час. "Хочу відзначити тверду позицію Німеччини та федерального канцлера Ангели Меркель щодо підтримки суверенітету, територіальної цілісності України", - сказав він.
Гройсман, говорячи про транзитний потенціал України, можливості української газотранспортної системи (ГТС), наголосив, що російський проект будівництва газопроводу "Північний потік - 2" - це не комерційний проект.
"Північний потік - 2" – це виключно геополітична конструкція, яка покликана чинити політичний тиск на Україну та Європу та яка несе пряму загрозу Українській державі, - переконаний український Прем’єр-міністр.
"Для Росії це вигідний проект, який в довгостроковій перспективі забезпечить залежність всієї Європи від Росії. І при цьому не існує жодної реальної гарантії, що "Північний потік - 2" не буде використано у політичних цілях. Водночас я гарантую, що українська ГТС є і буде надійним транзитером та на 100% забезпечить транзит газу для європейських споживачів. Ми готові спільно з міжнародними партнерами як модернізувати, так і управляти нашою газотранспортною системою", - додав Гройсман.
"Ми покладаємось на Україну як транспортера", - відповів Альтмаєр.
Зустріч відбулася в Києві в рамках візиту міністра до України.
Нагадаємо, що США закликають Україну підняти тарифи на газ і створити Антикорупційний суд.
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