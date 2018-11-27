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Німецький міністр: Україна має надати докази щодо подій на Азові

Вона закликала Росію відпустити українських моряків та повернути кораблі
Україна повинна надати докази щодо конкретних подій 25 листопада, внаслідок яких Росія захопила українські судна та військових в Азово-Керченській акваторії.
Німецький міністр: Україна має надати докази щодо подій на Азові

Про це заявила міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн, пише Reuters.

За її словами, обставини інциденту досі не є повністю зрозумілими, однак критично важливо уникнути ескалації конфлікту. 

"Україна має надати докази щодо конкретних подій. Росія повинна забезпечити вільний прохід через водні шляхи, і вона не повинна діяти неспівмірно", - сказала міністр.

При цьому вона закликала Росію відпустити українських моряків та повернути кораблі. 

"Питання у повазі до територіальної цілісності та в бажанні не допускати суперечок. Кремль порушив ці правила та принципи за останні роки. У цій нинішній ситуації обидві сторони, Росія та Україна, повинні продемонструвати, що вони активно сприяють деескалації", - додала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що у Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, і що серед них двоє – співробітники СБУ.

У СБУ підтвердили, що на борту захоплених Росією трьох кораблів Військово-Морського флоту України перебували їх співробітники.

Додамо, що російські ЗМІ повідомили, що підконтрольний окупантам суд у Криму, ймовірно, 27 листопада обиратиме запобіжний захід українським морякам, захопленим Росією.

Омбудсмен з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що ніхто з затриманих у Керченській протоці українських моряків не перебуває у місцях обмеження волі.

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27 11 2018 13:36
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