Німецький міністр: Україна має надати докази щодо подій на Азові
Про це заявила міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн, пише Reuters.
За її словами, обставини інциденту досі не є повністю зрозумілими, однак критично важливо уникнути ескалації конфлікту.
"Україна має надати докази щодо конкретних подій. Росія повинна забезпечити вільний прохід через водні шляхи, і вона не повинна діяти неспівмірно", - сказала міністр.
При цьому вона закликала Росію відпустити українських моряків та повернути кораблі.
"Питання у повазі до територіальної цілісності та в бажанні не допускати суперечок. Кремль порушив ці правила та принципи за останні роки. У цій нинішній ситуації обидві сторони, Росія та Україна, повинні продемонструвати, що вони активно сприяють деескалації", - додала фон дер Ляєн.
Нагадаємо, що у Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, і що серед них двоє – співробітники СБУ.
У СБУ підтвердили, що на борту захоплених Росією трьох кораблів Військово-Морського флоту України перебували їх співробітники.
Додамо, що російські ЗМІ повідомили, що підконтрольний окупантам суд у Криму, ймовірно, 27 листопада обиратиме запобіжний захід українським морякам, захопленим Росією.
Омбудсмен з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що ніхто з затриманих у Керченській протоці українських моряків не перебуває у місцях обмеження волі.
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