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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Німецький політик назвав Крим "споконвічно російською територією"

Крім того, він заявив, що розуміє президента РФ Володимира Путіна і його політику у світлі розширення НАТО на схід, а також виступив за необхідність добрих взаємовідносин між РФ та Німеччиною
Німецький політик Александр Голанд, який очолює виборчий список правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини", назвав Крим "споконвічною російською територією".
Німецький політик назвав Крим "споконвічно російською територією" Фото: Getty Images

Свою позицію він висловив у контексті заклику до федерального уряду щодо скасування санкцій.

"Санкції – це завжди неправильно, це неправильна політика. І вони не повернуть жодної частини Криму. Що зробиш, Крим, так би мовити, споконвічна російська територія і не може бути повернутий Україні" - заявив Голанд на з'їзді партії в Карлсруе, повідомляє Die Welt.

Варто зазначити, що федеральний уряд Німеччини офіційно засудив анексію українського півострова і лишається відданим політиці невизнання анексії і окупації Криму.

Голанд на з’їзді "Альтернативи для Німеччини" також розкритикував захід за те, що він не зміг побудувати новий світовий порядок разом з Росією після розпаду СРСР.

Крім того, він заявив, що розуміє президента РФ Володимира Путіна і його політику у світлі розширення НАТО на схід, а також виступив за необхідність добрих взаємовідносин між РФ та Німеччиною.

Партія "Альтернатива для Німеччини" відома своєю критикою міграційної політики канцлера Ангели Меркель і євроскептичними поглядами. У 2016 році їй вдалося потрапити у місцеві парламенти федеральних земель Баден-Вюртемберг, Саксонія-Анхальт і Рейнланд-Пфальц.

У 2017 році партія потрапила і до парламенту землі Шлезвіг-Гольштейн, вибори у якій вважаються важливою перевіркою настроїв виборців перед виборами до Бундестагу у вересні цього року.

Нагадаємо, польське громадське радіо визнало свою помилку у зв’язку з публікацією карти України без Криму.

 
 
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