Німецький суд дозволив видачу Пучдемона Іспанії за розтрату держкоштів

Рішення суду ще не є остаточним і може бути оскаржене у вищих інстанціях

Територіальний суд німецької федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн дозволив екстрадицію колишнього глави уряду Каталонії Кардлеса Пучдемона за звинуваченням у розтраті державних коштів.

Разом з тим суд вирішив зняти з Пучдемона звинувачення у повстанні, за якими в ув’язненні в Іспанії перебувають низка каталонських політиків, повідомляє El Pais.

Рішення суду ще не є остаточним і може бути оскаржене у вищих інстанціях.

"Звинувачення у розтраті державних коштів прийнятне, екстрадиція за звинуваченням у повстанні неприйнятна" - йдеться у заяві суду.

Суд не застосував жодних запобіжних заходів щодо Пучдемона, тому він лишається на свободі.

За звинуваченням у розтраті державних коштів Пучдемону загрожує до 12 років ув’язнення, звинувачення у повстанні передбачає більш суворе покарання – від 15 до 25 років позбавлення волі.

Карлеса Пучдемона затримали на території Німеччини 25 березня, коли він через територію Данії повертався з Фінляндії до Бельгії.

Нагадаємо, що в Німеччині суд звільнив під заставу колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона, який перебував під вартою.

Як відомо, Пучдемон у листопаді 2017-го втік до Бельгії, побоюючись ув'язнення та звинувачень у заколоті після каталонської кризи та спроби проголосити незалежність регіону. Щодо нього був виданий європейський ордер на арешт, який, утім, у грудні скасували.

Пучдемон наполягає, що зможе керувати урядом регіону на відстані. Проте центральний уряд у Мадриді вже попередив, що продовжить пряме управління регіоном, якщо Пучдемон намагатиметься керувати Каталонією на відстані.

Тим часом іспанська прокуратура знову вимагала ордеру на арешт Пучдемона, оскільки той покинув межі Бельгії і здійснив поїздку до Данії.