Німецький суд дозволив видачу Пучдемона Іспанії за розтрату держкоштів
Разом з тим суд вирішив зняти з Пучдемона звинувачення у повстанні, за якими в ув’язненні в Іспанії перебувають низка каталонських політиків, повідомляє El Pais.
Рішення суду ще не є остаточним і може бути оскаржене у вищих інстанціях.
"Звинувачення у розтраті державних коштів прийнятне, екстрадиція за звинуваченням у повстанні неприйнятна" - йдеться у заяві суду.
Суд не застосував жодних запобіжних заходів щодо Пучдемона, тому він лишається на свободі.
За звинуваченням у розтраті державних коштів Пучдемону загрожує до 12 років ув’язнення, звинувачення у повстанні передбачає більш суворе покарання – від 15 до 25 років позбавлення волі.
Карлеса Пучдемона затримали на території Німеччини 25 березня, коли він через територію Данії повертався з Фінляндії до Бельгії.
Нагадаємо, що в Німеччині суд звільнив під заставу колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона, який перебував під вартою.
Як відомо, Пучдемон у листопаді 2017-го втік до Бельгії, побоюючись ув'язнення та звинувачень у заколоті після каталонської кризи та спроби проголосити незалежність регіону. Щодо нього був виданий європейський ордер на арешт, який, утім, у грудні скасували.
Пучдемон наполягає, що зможе керувати урядом регіону на відстані. Проте центральний уряд у Мадриді вже попередив, що продовжить пряме управління регіоном, якщо Пучдемон намагатиметься керувати Каталонією на відстані.
Тим часом іспанська прокуратура знову вимагала ордеру на арешт Пучдемона, оскільки той покинув межі Бельгії і здійснив поїздку до Данії.
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