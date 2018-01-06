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Німецький суд відхилив скаргу екологів щодо "Північного потоку-2"

Суд поки не уточнює, чи будуть дискусії з цього питання у майбутньому
Верховний адміністративний суд німецького міста Грайфсвальд відхилив скаргу екологічного об'єднання Nabu щодо "Північного потоку-2".
Німецький суд відхилив скаргу екологів щодо "Північного потоку-2" Фото: EPA

З огляду на складні факти та юридичні питання в рамках прискореної процедури розгляду скарги суд не зможе прояснити, чи був дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" у прибережних водах незаконним, повідомляє видання Merkur.

Суд зазначив, що громадський інтерес і надійність поставок енергоносіїв в цьому випадку відіграють першорядну роль.

Суд поки не уточнює, чи будуть дискусії з цього питання у майбутньому.

Як повідомляв iPress.ua, екологічне об'єднання Nabu домагається судового рішення, щоб не допустити початку робіт зі спорудження газопроводу "Північний потік-2" на ділянці в Грайфсвальдській затоці, який запланований на 15 травня.

Нагадаємо, що в німецькому Лубміні почалося будівництво газової приймальної станції у рамках проекту газопроводу "Північний потік – 2".

Початку робіт передувало те, що компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво й експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій виключній економічній зоні.

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01 06 2018 14:15
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