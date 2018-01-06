Німецький суд відхилив скаргу екологів щодо "Північного потоку-2"
З огляду на складні факти та юридичні питання в рамках прискореної процедури розгляду скарги суд не зможе прояснити, чи був дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" у прибережних водах незаконним, повідомляє видання Merkur.
Суд зазначив, що громадський інтерес і надійність поставок енергоносіїв в цьому випадку відіграють першорядну роль.
Суд поки не уточнює, чи будуть дискусії з цього питання у майбутньому.
Як повідомляв iPress.ua, екологічне об'єднання Nabu домагається судового рішення, щоб не допустити початку робіт зі спорудження газопроводу "Північний потік-2" на ділянці в Грайфсвальдській затоці, який запланований на 15 травня.
Нагадаємо, що в німецькому Лубміні почалося будівництво газової приймальної станції у рамках проекту газопроводу "Північний потік – 2".
Початку робіт передувало те, що компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво й експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій виключній економічній зоні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов