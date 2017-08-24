Німецький супермаркет спорожнів задля боротьби з нетерпимістю та расизмом, – ФОТО
Про це повідомляє Independent.
Натомість на полицях з'явилися яскраві таблички, що нагадують про важливість різноманіття та про необхідність боротися з нетерпимістю щодо представників інших національностей: "Ця полиця нудна без різноманіття", "Наш асортимент тепер знає кордони", "Ми будемо бідніші без різноманіття".
Фото: twitter.com/opendev
Фото: twitter.com/opendev
За словами представників супермаркету, вони "отримали багато позитивних відгуків" на кампанію.
"Edeka виступає за різноманітність. У наших магазинах ми продаємо багато продуктів, які виробляються в різних регіонах Німеччини. Однак тільки разом із продуктами з інших країн можна створити унікальне різноманіття, яке цінують наші споживачі. Ми раді, що наша кампанія викликала стільки позитивних реакцій", – розповіла співробітниця Edeka.
Фото: twitter.com/opendev
Фото: twitter.com/opendev
Однак, як зазначає видання, німці сприйняли таку акцію неоднозначно. Свен Шмідт, який опублікував фотографії цієї акції у Twitter, сказав, що йому сподобалася кампанія, проте він отримав певну негативну реакцію в коментарях після публікації фотографій на своїй сторінці.
"Переглядаючи всі дописи про ненависть та нерозуміння інших людей, я був щасливий, що все ж опублікував фото і доклав свої дві копійки до боротьби проти нацизму…", – зазначив Шмідт.
Чимало людей звинуватили супермаркет у використанні політичної атмосфери для просування маркетингової кампанії. Дехто заявив, що не слід супермаркету займатися політичними дискусіями.
Такі бесіди в Німеччині останнім часом почастішали, зауважує видання, оскільки країна готується до виборів. Мігранти були ключовою темою німецької політики з часу рішення канцлера Ангели Меркель у 2015 році дозволити в країні перебування більше мільйона мігрантів, багато з яких є сирійськими біженцями.
Нагадаємо, кількість жителів Німеччини іноземного походження досягла рекордного показника.
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