Німецький творець MP3 повідомив про "смерть" аудіоформату
У повідомленні інституту кажуть, що у квітні цього року минув термін останніх патентів на формат і були припинені збори ліцензійних відрахувань з виробників програмного забезпечення і вбудованих рішень, повідомляє ВВС.
"Ми дякуємо всім за гігантську підтримку, яка допомогла зробити формат MP3 головним аудіоформатом у світі за останні 20 років", - йдеться в повідомленні.
Однією з причин відмови від формату стала поява нових. Більшість радіостанцій і телеканалів перейшли на сучасні ISO-MPEG кодеки, які забезпечують вищу якість звуку.
Основою розробки MP3 послужив експериментальний кодек ASPEC. Першим кодувальником у формат MP3 стала програма L3Enc, випущена влітку 1994 року. Через рік з'явився перший програмний MP3-плеєр - Winplay3.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків