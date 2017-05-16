Німецький творець MP3 повідомив про "смерть" аудіоформату

Німецький інститут інтегральних схем Товариства ім. Фраунгофера, який розробив популярний аудіоформат MP3, офіційно повідомив про фактичну смерть цього формату.

У повідомленні інституту кажуть, що у квітні цього року минув термін останніх патентів на формат і були припинені збори ліцензійних відрахувань з виробників програмного забезпечення і вбудованих рішень, повідомляє ВВС.

"Ми дякуємо всім за гігантську підтримку, яка допомогла зробити формат MP3 головним аудіоформатом у світі за останні 20 років", - йдеться в повідомленні.

Однією з причин відмови від формату стала поява нових. Більшість радіостанцій і телеканалів перейшли на сучасні ISO-MPEG кодеки, які забезпечують вищу якість звуку.

Основою розробки MP3 послужив експериментальний кодек ASPEC. Першим кодувальником у формат MP3 стала програма L3Enc, випущена влітку 1994 року. Через рік з'явився перший програмний MP3-плеєр - Winplay3.