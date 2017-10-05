Німецький уряд посилить санкції проти КНДР
Інформацію про те, що посольство заробляє великі кошти на власному хостелі та центрі конференцій підтвердило МЗС Німеччини після того, як її опублікували німецькі ЗМІ, зокрема видання Suddeutsche Zeitung, телеканали NDR і WDR, повідомляє DW.
За даними ЗМІ, оскільки посольство розташоване поряд з такими історичним об'єктом, як Бранденбурзькі ворота, на своїх недипломатичних послугах воно заробляло щомісяця "п'ятизначні суми".
Очікується, що німецький уряд застосує санкції до Північної Кореї, заборонивши використання території посольства "будь-яким іншим чином, окрім як для дипломатичної та консульської діяльності", як того вимагає резолюція ООН 2321, яку ухвалили у відповідь на проведення КНДР п'ятих ядерних випробувань.
Нагадаємо, що в ніч на п'ятницю, 9 вересня, КНДР провела найбільші у своїй історії ядерні випробування.
У відповідь на це влада Південної Кореї заявила, що розробила план удару по столиці Північної Кореї, який знищить Пхеньян у разі ядерної загрози. Повідомляли, що в разі появи ознак використання КНДР ядерної зброї удар буде завдано по тих районах Пхеньяна, де розташовується північнокорейське керівництво. Місто буде повністю знищене фугасними снарядами і балістичними ракетами.
Північна Корея пригрозила, що буде продовжувати випробування ракет та робитиме це щотижня.
Варто зазначити, що Північна Корея попередила, що ядерна війна може вибухнути "в будь-який момент", оскільки США "зловживають" своїми повноваженнями.
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