Німецький уряд посилить санкції проти КНДР

Посольство КНДР заробляє "п'ятизначні суми" на власному хостелі та центрі конференцій у Берліні

Німеччина планує перекрити джерело доходів посольства Північної Кореї, яка заробляє "п'ятизначні суми" на власному хостелі та центрі конференцій у Берліні.

Інформацію про те, що посольство заробляє великі кошти на власному хостелі та центрі конференцій підтвердило МЗС Німеччини після того, як її опублікували німецькі ЗМІ, зокрема видання Suddeutsche Zeitung, телеканали NDR і WDR, повідомляє DW.

За даними ЗМІ, оскільки посольство розташоване поряд з такими історичним об'єктом, як Бранденбурзькі ворота, на своїх недипломатичних послугах воно заробляло щомісяця "п'ятизначні суми".

Очікується, що німецький уряд застосує санкції до Північної Кореї, заборонивши використання території посольства "будь-яким іншим чином, окрім як для дипломатичної та консульської діяльності", як того вимагає резолюція ООН 2321, яку ухвалили у відповідь на проведення КНДР п'ятих ядерних випробувань.

Нагадаємо, що в ніч на п'ятницю, 9 вересня, КНДР провела найбільші у своїй історії ядерні випробування.

У відповідь на це влада Південної Кореї заявила, що розробила план удару по столиці Північної Кореї, який знищить Пхеньян у разі ядерної загрози. Повідомляли, що в разі появи ознак використання КНДР ядерної зброї удар буде завдано по тих районах Пхеньяна, де розташовується північнокорейське керівництво. Місто буде повністю знищене фугасними снарядами і балістичними ракетами.

Північна Корея пригрозила, що буде продовжувати випробування ракет та робитиме це щотижня.

Варто зазначити, що Північна Корея попередила, що ядерна війна може вибухнути "в будь-який момент", оскільки США "зловживають" своїми повноваженнями.