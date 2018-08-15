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Німецький уряд схвалив законопроект про визнання третьої статі

Головним нововведенням схваленого урядом законопроекту стане поява графи "інша" щодо статі
Уряд Німеччини схвалив законопроект, за яким органи реєстрації актів цивільного стану невдовзі зможуть офіційно фіксувати третю стать у свідоцтвах про народження.
Німецький уряд схвалив законопроект про визнання третьої статі Фото: medialeaks.ru

Головним нововведенням схваленого урядом законопроекту стане поява графи "інша" щодо статі, яку зможуть обрати собі інтерсексуали - люди, які не відносять себе ані до чоловічої, ані до жіночої статей, повідомляє Deutsche Welle.

Графа "інша" вживатиметься разом з чинними досі графами "чоловіча стать" та "жіноча стать".

Дотепер єдиною можливістю для людей, що не визначилися зі статтю, було не вказувати стать взагалі. Ця можливість збережеться і у майбутньому. Крім того, згідно з законопроектом, громадяни зможуть змінювати за бажанням вказану раніше стать, а також своє ім'я.

Нововведення схвально прокоментувала міністр юстиції Німеччини Катаріна Барлі. "Жодну людину не можна дискримінувати за її статеву ідентичність", - наголосила Барлі.

Раніше iPress.ua писав, що у свідоцтвах про народження, виданих у Німеччині, з'явиться третя стать. Розробити відповідні поправки в законодавство зобов'язав парламент Федеральний конституційний суд.

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15 08 2018 20:22
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