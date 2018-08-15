Німецький уряд схвалив законопроект про визнання третьої статі

Уряд Німеччини схвалив законопроект, за яким органи реєстрації актів цивільного стану невдовзі зможуть офіційно фіксувати третю стать у свідоцтвах про народження.

Головним нововведенням схваленого урядом законопроекту стане поява графи "інша" щодо статі, яку зможуть обрати собі інтерсексуали - люди, які не відносять себе ані до чоловічої, ані до жіночої статей, повідомляє Deutsche Welle.

Графа "інша" вживатиметься разом з чинними досі графами "чоловіча стать" та "жіноча стать".

Дотепер єдиною можливістю для людей, що не визначилися зі статтю, було не вказувати стать взагалі. Ця можливість збережеться і у майбутньому. Крім того, згідно з законопроектом, громадяни зможуть змінювати за бажанням вказану раніше стать, а також своє ім'я.

Нововведення схвально прокоментувала міністр юстиції Німеччини Катаріна Барлі. "Жодну людину не можна дискримінувати за її статеву ідентичність", - наголосила Барлі.

Раніше iPress.ua писав, що у свідоцтвах про народження, виданих у Німеччині, з'явиться третя стать. Розробити відповідні поправки в законодавство зобов'язав парламент Федеральний конституційний суд.