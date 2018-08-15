Німецький уряд схвалив законопроект про визнання третьої статі
Головним нововведенням схваленого урядом законопроекту стане поява графи "інша" щодо статі, яку зможуть обрати собі інтерсексуали - люди, які не відносять себе ані до чоловічої, ані до жіночої статей, повідомляє Deutsche Welle.
Графа "інша" вживатиметься разом з чинними досі графами "чоловіча стать" та "жіноча стать".
Дотепер єдиною можливістю для людей, що не визначилися зі статтю, було не вказувати стать взагалі. Ця можливість збережеться і у майбутньому. Крім того, згідно з законопроектом, громадяни зможуть змінювати за бажанням вказану раніше стать, а також своє ім'я.
Нововведення схвально прокоментувала міністр юстиції Німеччини Катаріна Барлі. "Жодну людину не можна дискримінувати за її статеву ідентичність", - наголосила Барлі.
Раніше iPress.ua писав, що у свідоцтвах про народження, виданих у Німеччині, з'явиться третя стать. Розробити відповідні поправки в законодавство зобов'язав парламент Федеральний конституційний суд.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- ФОТО "Богдана": перші фото нової української гаубиці з калібром 155-мм
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими
- Де починається і закінчується рівність?В рамках міжнародного кінофестивалю "Wiz-Art 2018" охочі могли провести вечір середи у затишному приміщенні Центру міської історії