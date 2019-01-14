Німецький журналіст причетний до підпалу спілки угорців в Ужгороді

Охсенрайтер є редактором правого німецького журналу Zuerst! (Перший!), протягом останніх п'яти років часто виступав у російських державних засобах масової інформації, висловлюючи підтримку проросійським бойовикам на Донбасі

Громадянин Польщі, якого звинувачують у причетності до підпалі будинку спілки угорців в Ужгороді, заявив у суді, що отримав вказівки щодо нападу від німецького журналіста, який працював консультантом депутата німецького парламенту від ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

28-річний Міхал Прокопович повідомив Краківському суду, що німецький журналіст Мануель Охсенрайтер дав йому вказівку про напад 4 лютого 2018 року на офіс Угорської культурної асоціації в Ужгороді, інформує "Радіо Свобода".

Прокопович є одним з трьох підозрюваних поляків, які мають зв'язки з крайньо правим рухом "Фаланга", які постали перед судом у Кракові 14 січня.

42-річний Охсенрайтер має зв'язки з польськими правими активістами, включаючи Матеуша Піскорського, засновника проросійської партії "Змяна", який був арештований в 2016 році за підозрою в шпигунстві на користь Росії і Китаю.

Охсенрайтер є редактором правого німецького журналу Zuerst! (Перший!), протягом останніх п'яти років часто виступав у російських державних засобах масової інформації, висловлюючи підтримку проросійським бойовикам на Донбасі.

В останні місяці він також працював консультантом Маркуса Фронхмайера, депутата німецького парламенту від правої партії "Альтернатива для Німеччини", яка виступала за скасування санкцій ЄС.

Сам Охсенрайтер раніше відкидав всі заяви про його причетність до злочину. Польська влада поки не висувала проти нього жодних звинувачень.

Нагадаємо, що Мазовецький відділ Національної прокуратури Польщі передав до суду матеріали справи, зібрані разом з Агентством внутрішньої безпеки, щодо трьох громадян Польщі, які на початку лютого 2018 року організували і скоїли підпал будинку Товариства угорської культури Закарпаття.

4 лютого 2018 року в Ужгороді в офіс Товариства угорської культури кинули пляшку із запальною сумішшю. Відразу після цього уряд Угорщини звернувся до ОБСЄ з проханням захистити закарпатських угорців.

Співробітники поліції Закарпатської області встановили, що до підпалу будівлі можуть бути причетні громадяни Польщі Адріан Марглевський з Кракова і Томаш Рафал Шімков'як з Бидгоща. Марглевський і Шімков'як мають стосунок до польської праворадикальної організації "Фаланга".

У ніч на 27 лютого в ужгородському офісі Товариства угорської культури Закарпаття сталася пожежа. Вогонь знищив меблі та частину майна на площі 25 квадратних метрів. Порушено справу за ч. 2 ст. 194 КК - "умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу".

У Закарпатській області проживає 150-тисячна угорська меншина. Між Будапештом і Києвом триває конфлікт, пов'язаний з українським законом про освіту. Як стверджує Угорщина, цей закон порушує права національних меншин вчитися рідною мовою.

Волонтерська ініціатива "Російська V колона у Польщі" (RVKP) у 2016 році ідентифікувала Марглевського як "фалангіста" і члена стрілецької самостійної частини 2039 (SJS 2039) з Кракова, учасника антиамериканської демонстрації "Фаланги" у Кракові під консульством США, що відбулася 4 липня 2015 року. SJS 2039, за інформацією RVKP, контролюється симпатиками "Фаланги" та іншої проросійської організації - незареєстрованої партії "Зміна" (Zmiana).

За даними порталу, Марглевського та Шимковяка ще не оголосили у розшук.

Товариство угорської культури Закарпаття (KMKSZ – Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség) — найвпливовіша організація угорської меншини на Закарпатті, політичним крилом якої є "Партія угорців України".

Історія виникнення Націоналістично-радикального руху "Фаланга" сягає ще 30- років минулого століття. Це була нелегальна, антисемітська, з фашистським ухилом націоналістично-радикальна політична формація. Сучасний рух "Фаланга" виступає проти НАТО, США та ЄС. Очолює організацію Бартош Бекєр, який ще в 2014 році заявив, що приєднався до проросійських сепаратистів у Донецьку. На українському відтинку діяльності "Фаланга" активно підтримує проросійських сепаратистів на Донбасі, Росію та свого часу навіть створила "антибандерівські патрулі" для охорони східних прикордонних регіонів Польщі від "ворогів бандерівців".