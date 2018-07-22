Німці більше довіряють Макрону, ніж Меркель

Опитування проводилося з 17 по 19 липня. Опитано було загалом 1011 осіб

Німці відчувають більше довіри до французького президента Еммануеля Макрона, ніж до канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

Макрону довіряють 55% опитаних німців, не довіряють - 33%. Натомість Меркель довіряють 51% співвітчизників, тоді як не довіряють - 45%, вказують результати опитування соціологічного інституту Kantar Emnid, повідомляє Deutsche Welle.

Серед тих, хто висловив недовіру Макрону і Меркель, найбільше прибічників правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".

Довіра до австрійського канцлера Себастіана Курца у німців ще нижча - лише 24%.

18% німців схильні довіряти президенту Росії Володимиру Путіну – втім 75% німців висловлюють йому недовіру. Ще нижчі показники у президента США Дональда Трампа: йому довіряють 5% та не довіряють 92%.

Путіна найбільше шанують симпатики "Альтернативи", Партії вільних демократів та Лівих. Також прихильники Партії вільних демократів порівняно частіше висловлювали довіру Трампу.

Нагадаємо, жоден з можливих кандидатів у президенти України не набирає більше 10% підтримки населення. Лідери президентського рейтингу отримали рекордно низьку підтримку.