ПОЛІТИКА НОВИНИНа думку 45-го,президента США ті, хто ще залишається в катівнях на кубинській базі США, є вкрай небезпечними людьми, яким не місце в суспільстві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ніяких більше звільнень з в'язниці в Гуантанамо, - Трамп
Раніше прес-аташе чинного президента США Барака Обами заявив, що в найближчі дні "ще ряд" в'язнів Гуантанамо можуть вийти на свободу
Фото: ЕРА
Президент США Дональд Трамп вважає, що жоден з тих, хто перебуває у в'язниці на базі Гуантнамо, не повинен вийти на свободу, - заявив він у Twitter.
"Більше не повинно бути ніяких звільнень з Гуантанамо. Це вкрай небезпечні люди, яким не можна дозволити повернутися до бойових дій.", - написав він.
Раніше прес-аташе чинного президента США Барака Обами заявив, що в найближчі дні "ще ряд" в'язнів Гуантанамо (19 осіб - дані ЗМІ) можуть вийти на свободу.
Нагадаємо, Табір Гуантанамо — військова в'язниця Військово-морських сил США на арендованій території Куби.
У 2002 році на безстроково орендованій США військово-морській базі в затоці Гуантанамо в Кубі з'явилася в'язниця строгого режиму для осіб, обвинувачених владою США в різних злочинах, зокрема, в тероризмі. В'язниця з'явилася в січні 2002 року, коли туди були доставлені з Афганістану перші 20 талібів.
В'язницю звинувачують в тортурах і знущаннях з в'язнів, їх утриманні без рішення суду і порушенні ряду міжнародних конвецій.
21 січня 2009 року, на другий день перебування на посаді, президент Барак Обама підписав наказ про її розформування. Після цього табір мав закритися протягом року, проте рішення Обами не було виконано: в'язниця продовжує функціонувати. Рік тому там було близько 100 в'язнів, зараз - 59, з яких 23 людини мають дозвіл на звільнення.
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04 01 2017 10:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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