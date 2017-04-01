Ніяких більше звільнень з в'язниці в Гуантанамо, - Трамп

Раніше прес-аташе чинного президента США Барака Обами заявив, що в найближчі дні "ще ряд" в'язнів Гуантанамо можуть вийти на свободу

На думку 45-го,президента США ті, хто ще залишається в катівнях на кубинській базі США, є вкрай небезпечними людьми, яким не місце в суспільстві.

Президент США Дональд Трамп вважає, що жоден з тих, хто перебуває у в'язниці на базі Гуантнамо, не повинен вийти на свободу, - заявив він у Twitter.

"Більше не повинно бути ніяких звільнень з Гуантанамо. Це вкрай небезпечні люди, яким не можна дозволити повернутися до бойових дій.", - написав він.

Раніше прес-аташе чинного президента США Барака Обами заявив, що в найближчі дні "ще ряд" в'язнів Гуантанамо (19 осіб - дані ЗМІ) можуть вийти на свободу.