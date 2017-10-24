Ніяких дострокових виборів в Україні не буде, - Порошенко

Президент закликав використовувати час до виборів для впровадження реформ

Президент України Петро Порошенко заявив, що дострокових виборів у країні не буде.

Про це Порошенко заявив на засіданні Ради регіонального розвитку в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Залишилося менше року до початку планового виборчого циклу з обрання президента і Верховної Ради. І як я вам уже говорив 9 місяців тому - ніяких дострокових виборів не буде, що ми і забезпечимо", - сказав Порошенко.

Президент підкреслив, що період до виборів необхідно використовувати максимально ефективно для впровадження реформ.

"Цей період до вимушеної паузи в реформах слід використовувати максимально ефективно", - сказав Порошенко.

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Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко поскаржився, що ЗМІ неохоче пишуть про позитивні зміни в країні.