НКРЕ готується підвищити тарифи на тепло у перших шести містах

Тариф для потреб релігійних організацій, згідно з проектом постанови НКРЕ, значно зросте - від 63,5% до 91,6%

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг планує підвищити тарифи на тепло для населення для перших 6 виробників теплоенергії на 15,9% - 19,8% відповідно з новою ціною на газ, підвищеної урядом з 1 листопада на 23,5%.

Відповідне питання комісія планує розглянути на засіданні у вівторок, інформує "Інтерфакс-Україна".

Так, нові тарифи з ростом одноставочного тарифу на тепло у рамках зазначеного вище діапазону заплановано затвердити для КП "Вінницяміськтеплоенерго", КП "Міськтепловодоенерго" міста Кам'янець-Подільський, ТОВ "Рівнетеплоенерго", ДКП "Хмельницьктеплокомуненерго", КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" та ПрАТ "Черкаське хімволокно".

Водночас тариф на теплоенергію, вироблену цими підприємствами для потреб бюджетних установ, може бути знижено на 10,9% - 17,7%, інших категорій - на 11,5-17,5% (крім "Черкаського хімволокна", де заплановано їх зростання на 6,3-6,4%).

Тариф для потреб релігійних організацій, згідно з проектом постанови НКРЕ, значно зросте - від 63,5% до 91,6%.

Крім того комісія на засіданні 23 листопада схвалила і постановила опублікувати для громадського обговорення проекти щодо встановлення нових тарифів ще для 20 виробників теплової енергії, тарифоутворення яких залишається в її повноваженні.

Нагадаємо, органи місцевого самоврядування в окремих регіонах України безпідставно завищували тарифи на тепло, в деяких містах – на понад 70%.

Кабінет міністрів України продовжує обговорювати з Міжнародним валютним фондом питання зростання ціни на газ.