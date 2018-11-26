НКРЕ готується підвищити тарифи на тепло у перших шести містах
Відповідне питання комісія планує розглянути на засіданні у вівторок, інформує "Інтерфакс-Україна".
Так, нові тарифи з ростом одноставочного тарифу на тепло у рамках зазначеного вище діапазону заплановано затвердити для КП "Вінницяміськтеплоенерго", КП "Міськтепловодоенерго" міста Кам'янець-Подільський, ТОВ "Рівнетеплоенерго", ДКП "Хмельницьктеплокомуненерго", КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" та ПрАТ "Черкаське хімволокно".
Водночас тариф на теплоенергію, вироблену цими підприємствами для потреб бюджетних установ, може бути знижено на 10,9% - 17,7%, інших категорій - на 11,5-17,5% (крім "Черкаського хімволокна", де заплановано їх зростання на 6,3-6,4%).
Тариф для потреб релігійних організацій, згідно з проектом постанови НКРЕ, значно зросте - від 63,5% до 91,6%.
Крім того комісія на засіданні 23 листопада схвалила і постановила опублікувати для громадського обговорення проекти щодо встановлення нових тарифів ще для 20 виробників теплової енергії, тарифоутворення яких залишається в її повноваженні.
Нагадаємо, органи місцевого самоврядування в окремих регіонах України безпідставно завищували тарифи на тепло, в деяких містах – на понад 70%.
Кабінет міністрів України продовжує обговорювати з Міжнародним валютним фондом питання зростання ціни на газ.
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