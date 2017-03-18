НКРЕ планує збільшити ціну на електроенергію

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, планує з 1 квітня 2017 року збільшити оптову ринкову ціну на електроенергію на 1% замість раніше затвердженого зниження на 5,8%.

Про це йдеться в матеріалах комісії до засідання 23 березня, повідомляє "Економічна Правда".

Згідно з матеріалами, ОРЦ на II-IV квартали планується затвердити в розмірі 1354,98 грн/МВт-год (без ПДВ).

Як пояснив глава НКРЕ Дмитро Вовк на своїй сторінці у Facebook, необхідність збільшення ОРЦ пов'язана з потребою забезпечити стабільну роботу енергосистеми країни, на що енергетичне вугілля купуватимуть за кордоном.

"Безперечним на сьогодні є дефіцит вугілля (як і природного газу) та необхідність його придбання за кордоном за ціною до 100 доларів за тонну", – написав він.

У проекті рішення комісії зазначається, що прогнозний баланс електроенергії на 2017 рік, затверджений 3 березня, передбачає споживання ТЕС і ТЕЦ країни 26,541 млн тонн вугілля.

Його імпорт цього року очікується в обсязі 5,6 млн тонн, зокрема у II-IV кварталах – 5,302 млн тонн.

ОРЦ впливає на встановлення тарифів на електроенергію для промислових споживачів.

Раніше НКРЕ оприлюднила проект рішення про збільшення тарифів на відпуск тепла та електроенергії для теплоелектроцентралей, згідно з яким зростання ціни вугілля в їх тарифах зросте на 26,2-26,5%.

Як відомо, у березні Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.

Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

НКРЕ здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачанні, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробці та захороненні побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.

Нагадаємо, в грудні 2016 Окружний адміністративний суд Києва відмовив колишньому члену Нацкомісії регулювання енергетики і комунальних послуг Андрію Герусу у скасуванні формули ціни на вугілля, яке держава закуповує для теплоелектростанцій.

У лютому 2017 повідомлялося, що вартість електроенергії для населення на 57,7% нижче економічно обґрунтованого рівня.

17 березня Європейська Комісія висловила Президенту України Петру Порошенку та прем’єр-міністру Володимиру Гройсману своє незадоволення затягуванням прийняття законопроекту про створення прозорого енергорегулятора.