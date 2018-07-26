НКРЕ показала, як по-новому будуть формуватися RAB-тарифи

Новий порядок формування RAB-тарифів для обленерго передбачає розрахунок прибутку на підставі двох окремих ставок регуляторної норми доходу

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, оприлюднила проект постанови, який містить новий порядок формування стимулюючих (RAB) тарифів на послуги з розподілу електроенергії.

Відповідний документ передбачає скасування нормативної бази щодо впровадження стимулюючого регулювання для обленерго, яка приймалася НКРЕКУ раніше, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Новий порядок формування RAB-тарифів для обленерго передбачає розрахунок прибутку на підставі двох окремих ставок регуляторної норми доходу (для старої і нової бази активів), які регулятор має встановлювати окремо.

Нагадаємо, низка обленерго погодили зростання цін на електроенергію для своїх непобутових споживачів через запровадження стимулюючого тарифоутворення.

Раніше в "Урядовому кур’єрі" була опублікована постанова, якою затверджується нова методика, що дозволить запровадити стимулюючі тарифи для обленерго.

Постанова набула чинності з 10 січня.

Постановою закладається в так зване RAB-регулювання дохідність для обленерго на рівні 12,5% річних на нову базу (йдеться про інвестиції в нові активи) і так само 12,5% річних дохідності на стару базу (наявні активи компаній).