НКРЕКП остаточно скасувала "Роттердам+"

На сьогоднішньому засіданні Національна комісія, яка здійснює державне регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, прийняла рішення про скасування постанови №289 від 03.03.2017 року "Про затвердження порядку формування прогнозної оптової ціни електричної енергії", більш відомого під назвою "Роттердам+".

Рішення набуде чинності з початком дії нового ринку електроенергії, повідомляє lb.ua.

Крім того, визнаються такими, що втратили чинність ще низка нормативних документів, які раніше регламентували роботу української енергетики - всього 24 постанов. Це рішення НКРЕКП пояснює необхідністю впорядкувати нормативну базу діяльності на ринку електричної енергії України та для забезпечення своєчасної імплементації норм Закону України "Про ринок електричної енергії".

Ухвалений парламентом закон "Про ринок електроенергії" передбачає впровадження нової конкурентної моделі ринку, що включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

Документ запроваджує норми Третього енергетичного пакета ЄС, у тому числі в питанні поділу компаній за напрямками розподілу і передачі електроенергії.

Нагадаємо, що у березні 2017 року Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження щодо формули "Роттердам+". Воно кваліфіковано за ч.2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова і члени НКРЕКУ, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби та діючи в інтересах генеруючих компаній, навмисне, з метою створення умов отримання ГК ТЕС надприбутків, у січні-березні 2016 року під час розробки порядку формування оптової ринкової ціни ("Роттердам +") забезпечили включення в нього явно необґрунтованої формули, яка збільшувала вартість вугілля. Таким чином, вони створили всі необхідні умови для зростання ціни продажу електричної енергії в оптовий ринок.