НКРЕКП скасує формулу "Роттердам+"

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) планує скасувати формулу "Роттердам+" у зв'язку з початком дії нового ринку електричної енергії.

Проект постанови оприлюднено на офіційному сайті НКРЕКП.

Згідно з документом, від початку дії нового ринку електроенергії визнаються такими, що втратили чинність ціла низка нормативних документів, що раніше регламентували роботу української енергетики: умови і правила здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання і передачі електричної енергії, постанови про купівлю електричної енергії виробниками, про формування тарифів і под. Серед переліку документів, які планується скасувати, також постанова НКРЕКП №289 від 03.03.2016 року "Про затвердження порядку формування прогнозної оптової ціни електричної енергії", більш відома під назвою "Роттердам+".

Це рішення НКРЕКП пояснює потребою впорядкування нормативної бази діяльності на ринку електричної енергії України та для забезпечення вчасної підготовки учасників ринку електричної енергії України до роботи нового ринку електричної енергії.

Як повідомлялося, ухвалений закон "Про ринок електроенергії" передбачає впровадження нової конкурентної моделі ринку, що включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансувальний ринок і ринок допоміжних послуг.

Документ запроваджує норми Третього енергетичного пакета ЄС, зокрема в питанні поділу компаній за напрямками розподілу й передачі електроенергії.

НКРЕКП здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачанні, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробці та захороненні побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.

Нагадаємо, що у березні 2017 року Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження щодо формули "Роттердам+". Воно кваліфіковано за ч.2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова і члени НКРЕКУ, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби та діючи в інтересах генеруючих компаній, навмисне, з метою створення умов отримання ГК ТЕС надприбутків, у січні-березні 2016 року під час розробки порядку формування оптової ринкової ціни ("Роттердам +") забезпечили включення в нього явно необґрунтованої формули, яка збільшувала вартість вугілля. Таким чином, вони створили всі необхідні умови для зростання ціни продажу електричної енергії в оптовий ринок.