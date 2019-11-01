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НКРЕКП знизила тарифи на електрику для ОСББ

Комісія скасувала постанову про ціни на е/енергію для технічних цілей
Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг знизила тарифи на електричну енергію для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) до рівня цін для населення. Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні комісії.
НКРЕКП знизила тарифи на електрику для ОСББ Фото: rian.com.ua

"Сьогодні на першому засіданні врегулювали ціни на електроенергію, яка споживається для технічних цілей у багатоквартирних будинках і садових товариствах шляхом скасування постанови НКРЕКП від 21 грудня 2018 №2010", - повідомила голова НКРЕКП Оксана Кривенко на своїй сторінці.

Раніше тарифи для ОСББ становили 232 коп/кВт-годину, рішенням комісії їх знизили до 168 коп/кВт-год.

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Нагадаємо, 1 березня 2017 року для домогосподарств, які на місяць споживають до 100 кВт-годину, встановлено тариф 90 коп/кВт-годину, а для домогосподарств, які споживають понад цей обсяг, - 168 коп/кВт-год.

Додамо, що Кабінет міністрів України затвердив порядок скарги громадян за неякісно надані комунальні послуги, а також порядок їх задоволення. Документ набуде чинності 1 травня 2019 року.

 

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11 01 2019 12:47
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