НКРЕКП знизила тарифи на електрику для ОСББ
"Сьогодні на першому засіданні врегулювали ціни на електроенергію, яка споживається для технічних цілей у багатоквартирних будинках і садових товариствах шляхом скасування постанови НКРЕКП від 21 грудня 2018 №2010", - повідомила голова НКРЕКП Оксана Кривенко на своїй сторінці.
Раніше тарифи для ОСББ становили 232 коп/кВт-годину, рішенням комісії їх знизили до 168 коп/кВт-год.
Власники сонячних і вітрових електростанцій повинні переукласти договори про продаж енергії, - НКРЕКП
Нагадаємо, 1 березня 2017 року для домогосподарств, які на місяць споживають до 100 кВт-годину, встановлено тариф 90 коп/кВт-годину, а для домогосподарств, які споживають понад цей обсяг, - 168 коп/кВт-год.
Додамо, що Кабінет міністрів України затвердив порядок скарги громадян за неякісно надані комунальні послуги, а також порядок їх задоволення. Документ набуде чинності 1 травня 2019 року.
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