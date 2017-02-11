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НКРЗІ планує наступного тижня прийняти умови конкурсу на 4G

Умови тендеру на ліцензії 4G-зв'язку в діапазоні 1800 МГц швидше за все будуть оприлюднені в грудні
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації планує наступного тижня прийняти умови проведення тендеру на отримання ліцензій на зв'язок 4G у діапазоні 2600 МГц.
НКРЗІ планує наступного тижня прийняти умови конкурсу на 4G Фото: nv.ua

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на голову комісії Олександра Животовського.

"Голова НКРЗІ дійсно сказав, що наступного тижня, як він сподівається, комісією будуть прийняті умови тендера на частоти в діапазоні 2600 МГц", - повідомили в прес-службі комісії.

Також, у прес-службі додали, що умови тендеру на ліцензії 4G-зв'язку в діапазоні 1800 МГц швидше за все будуть оприлюднені в грудні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні затвердив умови запуску мобільного зв'язку четвертого покоління (4G), у тому числі вимоги до роботи операторів, умови проведення тендерів на продаж ліцензій і їх вартість.

Виступаючи з доповіддю перед членами уряду, голова Нацкомісії з питань зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) Олександр Животовський розповів, що стартова ціна ліцензій на запуск в Україні мережі стандарту 4G оцінюється в 6,3 млрд грн. Вартість ліцензій у діапазоні 2600 МГц становитиме 2,3 млрд грн, у діапазоні 1800 МГц - 4 млрд грн.

Крім того, планують, що покупці виплатять близько 25% початкової вартості частот операторам-донорам. У діапазоні 2600 МГц зараз діє оператор "ММДС-Україна", що належить СКМ Ріната Ахметова. В діапазоні 1800 МГц є три користувачі - українські мобільні оператори (Київстар, Vodafone і lifecell), які поки що використовують ці частоти для сервісу GSM.

Зазначимо, що голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Олександр Животовський повідомив, що підготовка до впровадження стандарту зв'язку четвертого покоління LTE займе не менше двох років.

 

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02 11 2017 20:39
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