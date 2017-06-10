Нобелівську премію миру вручили Міжнародній кампанії проти ядерної зброї ICAN

Лауреатом Нобелівської премії світу стала Міжнародна кампанія проти ядерного оружия ICAN. Про це стало відомо в ході спеціальної прес-конференції Нобелівського комітету в столиці Норвегії Осло.

У цьому році сума Нобелівської премії була збільшена на 1 мільйон шведських крон - до 9 млн крон, що приблизно еквівалентно сумі в 1 млн 119 тис американських доларів.

Напередодні Нобелівський комітет назвав ім'я володаря нагороди в галузі літератури – ним став британський романіст японського походження Кадзуо Ісігуро.

Раніше в Стокгольмі вже були оголошені імена лауреатів найпрестижнішої наукової премії в області фізіології і медицини. Ними стали американські дослідники Джефрі Холл, Майкл Розбаш і Майкл Янг. Нагорода присуджена їм з формулюванням: "За відкриття молекулярних механізмів, які контролюють добовий ритм".

Також Нобелівська премія в галузі фізики присуджена в 2017 році Райнеру Вайсу (1/2), Баррі Баришеву і Стос Торну по (1/4) за винахід детектора гравітаційних хвиль і їх дослідження.

Вчора, 4 жовтня Шведська королівська академія наук оголосила лауреатів Нобелівської премії з хімії 2017 року. Премія буде вручена Жаку Дюбоше, Іоахіму Франку і Річарду Хендерсону із формулюванням "за розвиток кріоелектронної мікроскопії для визначення структури біомолекул в розчинах".

Нагадаємо, минулого року Нобелівську премію миру отримав президент Колумбії Хуан Мануель Сантос, за зусилля з припинення більш ніж 50-річної громадянської війни в країні. До нього нагороди був удостоєний Квартет національного діалогу Тунісу з формулюванням "за вирішальний внесок у становлення плюралістичної демократії в Тунісі в результаті "жасминової революції" 2011 року". А в 2014 році престижну премію розділили борці за права дітей – Малала Юсуфзай з Пакистану і Кайлаш Сатьярті з Індії. Юсуфзай відзначили за її внесок у боротьбу за право пакистанських дівчаток на освіту, а Сатьярті – за боротьбу проти експлуатації дитячої праці. Пакистанка при цьому стала наймолодшою володаркою премії миру і Нобелівської премії взагалі в історії – на момент оголошення результатів голосування їй було всього 17 років. Найстаршим володарем престижної нагороди залишається британський фізик і радіобіолог Джозеф Ротблат. Його зусилля щодо ядерного роззброєння були відзначені в 1995 році, коли вченому було 87 років.

Всього за всю історію нагороди її присуджували 98 разів, включно із сьогоднішнім. Лише двічі премію ділили між трьома людьми. До цього дня в числі нобелівських лауреатів світу було всього 16 жінок.

В'єтнамський політик Ле Дик Тхо, який в 1973 році разом з держсекретарем США Генрі Кіссінджером був нагороджений за підписання Паризької угоди про припинення вогню і відновлення миру у В'єтнамі, відмовився від "нобелівки". На його думку, угода не поклала край війні, а, значить, премія була незаслуженою.

Троє лауреатів Нобелівської премії миру на момент присудження перебували в місцях ув'язнення. Німецький пацифіст і журналіст Карл фон Осецький був відзначений у 1936 році "за боротьбу з мілітаризмом у Німеччині", хоча сам у цей момент перебував у концтаборі за спробу втечі з країни. Мьянманського політика Аун Сан Су Чжі Нобелівський комітет в 1991 році відзначив "за захист прав людини". Сама вона на день оголошення перебувала під домашнім арештом за свою політичну діяльність. Китайський активіст Лю Сяобо, лауреат 2010 року "за тривалу ненасильницьку боротьбу за фундаментальні права людини в Китаї" також відбував ув'язнення. Він помер від раку печінки в липні цього року до завершення свого тюремного терміну. За місяць до цього китайські власті дозволили перевести дисидента з в'язниці до лікарні.

Організація "Міжнародний червоний хрест" удостоювалася Нобелівської премії миру рекордну кількість разів – тричі. В 1917 році "за діяльність щодо поліпшення становища військовополонених", в 1944 "за те, що своєю діяльністю в роки війни повернула значення основоположним принципам солідарності людства, ототожнивши життєві інтереси народів і потребу в примиренні", і в 1963 році спільно з Лігою товариств Червоного хреста з нагоди сотої річниці свого заснування. Крім того, засновник організації Анрі Дюнан був першим лауреатом престижної нагороди – її він одержав у 1901 році саме за участь у створенні Червоного хреста, а також за роль у розробці Женевської конвенції.

У свою чергу, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців отримало дві Нобелівські премії миру. У 1954 році організація була відзначена за "невтомні і часто невдячні спроби надати допомогу біженцям і привернути увагу влади до їх потреб", і ще раз в 1981 році з аналогічним формулюванням.