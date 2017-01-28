Нобелівські лауреати виступили проти указу Трампа про біженців

12 лауреатів премії Нобеля підписали петицію, спрямовану проти указу президента США Дональда Трампа щодо заборони в'їзду до країни жителям семи мусульманських країн і призупинення програми біженців.

У петиції йдеться про те, що запроваджені Трампом обмеження негативно вплинуть на науку в США, адже в країні навчаються і працюють чимало іноземців. До того ж, ці обмеження можуть розлучити цілі родини.

Усього звернення зібрало 2379 підписів. Кількість постійно зростає.

Петицію підписали такі нобелівські лауреати, як Філіп Уоррен Андерсон, Лінда Бак, Юджин Фама, Ендрю Фаєр, Ларс Петер Хансен, Роберт Лукас, Ерік Маскін, Роджер Майерсон, Елвін Рот, Ренді Шекман, Харолд Валмус, Ерік Вішаус.

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 січня президент США Дональд Трамп обмежив в'їзд до США громадянам Ємену, Судану, Сомалі, Іраку, Ірану та Лівії, підписав указ "Заходи захисту від проникнення іноземних терористів у США", який передбачає припинення прийому біженців в країну на 120 днів.

Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.