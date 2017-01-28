Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Нобелівські лауреати виступили проти указу Трампа про біженців

Вони підписали петицію "Academics against immigration executive order"
12 лауреатів премії Нобеля підписали петицію, спрямовану проти указу президента США Дональда Трампа щодо заборони в'їзду до країни жителям семи мусульманських країн і призупинення програми біженців.
Нобелівські лауреати виступили проти указу Трампа про біженців Дональд Трамп. Фото: time.com

У петиції йдеться про те, що запроваджені Трампом обмеження негативно вплинуть на науку в США, адже в країні навчаються і працюють чимало іноземців. До того ж, ці обмеження можуть розлучити цілі родини.

Усього звернення зібрало 2379 підписів. Кількість постійно зростає.

Петицію підписали такі нобелівські лауреати, як Філіп Уоррен Андерсон, Лінда Бак, Юджин Фама, Ендрю Фаєр, Ларс Петер Хансен, Роберт Лукас, Ерік Маскін, Роджер Майерсон, Елвін Рот, Ренді Шекман, Харолд Валмус, Ерік Вішаус.

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 січня президент США Дональд Трамп обмежив в'їзд до США громадянам Ємену, Судану, Сомалі, Іраку, Ірану та Лівії, підписав указ "Заходи захисту від проникнення іноземних терористів у США", який передбачає припинення прийому біженців в країну на 120 днів.

Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 01 2017 18:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У 19 на фронт: позивний "Тьома" про свій перший бойовий досвід та армійську дружбу

У 19 на фронт: позивний "Тьома" про свій перший бойовий досвід та армійську дружбу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat