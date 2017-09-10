Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Нобелівську премію з економіки вручили за дослідження психології покупців

Лауреатом став американський вчений Річард Талер
Нобелівський комітет оголосив лауреата премії з економіки за 2017 рік.
Нобелівську премію з економіки вручили за дослідження психології покупців Фото: Peoples.ru

Згідно з повідомленням комітету, лауреатом Нобелівської премії з економіки за 2017 рік став американський вчений з Чікагського університету Річард Талер "за його грунтовний внесок в дослідження економічної поведінки" та дослідження психології покупців.

 

 

 

Варто відзначити, що Нобелівська премія з економіки (на відміну від премій з медицини, фізики, хімії, літератури і премії миру) була заснована самим Альфредом Нобелем в 1901 році. Премія з економіки вручається з 1969 року, її формальним засновником є Банк Швеції. 

Нагадаємо, Нобелівську премію з економіки за 2016 рік присудили американським економістам Оліверу Харту і Бенгру Хольмстрьому за їхній внесок у теорію контрактів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 10 2017 13:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.