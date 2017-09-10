Нобелівську премію з економіки вручили за дослідження психології покупців

Нобелівський комітет оголосив лауреата премії з економіки за 2017 рік.

Згідно з повідомленням комітету, лауреатом Нобелівської премії з економіки за 2017 рік став американський вчений з Чікагського університету Річард Талер "за його грунтовний внесок в дослідження економічної поведінки" та дослідження психології покупців.

Варто відзначити, що Нобелівська премія з економіки (на відміну від премій з медицини, фізики, хімії, літератури і премії миру) була заснована самим Альфредом Нобелем в 1901 році. Премія з економіки вручається з 1969 року, її формальним засновником є Банк Швеції.

Нагадаємо, Нобелівську премію з економіки за 2016 рік присудили американським економістам Оліверу Харту і Бенгру Хольмстрьому за їхній внесок у теорію контрактів.