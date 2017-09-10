Нобелівську премію з економіки вручили за дослідження психології покупців
Згідно з повідомленням комітету, лауреатом Нобелівської премії з економіки за 2017 рік став американський вчений з Чікагського університету Річард Талер "за його грунтовний внесок в дослідження економічної поведінки" та дослідження психології покупців.
BREAKING NEWS The 2017 Prize in Economic Sciences is awarded to Richard H. Thaler @R_Thaler @UChicago @ChicagoBooth #NobelPrize pic.twitter.com/mbQijTyE7t— The Nobel Prize (@NobelPrize) 9 жовтня 2017 р.
Варто відзначити, що Нобелівська премія з економіки (на відміну від премій з медицини, фізики, хімії, літератури і премії миру) була заснована самим Альфредом Нобелем в 1901 році. Премія з економіки вручається з 1969 року, її формальним засновником є Банк Швеції.
Нагадаємо, Нобелівську премію з економіки за 2016 рік присудили американським економістам Оліверу Харту і Бенгру Хольмстрьому за їхній внесок у теорію контрактів.
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