Нобелівську премію з хімії дали за миттєву заморозку біологічних зразків, - ІНФОГРАФІКА
Офіційне вручення премій і медалей відбудеться 10 грудня, після прочитання традиційних лекцій. Пряма трансляція оголошення переможця велася на сайті Нобелівського комітету.
Розробка нового методу мікроскопії дозволяє вивчати зразки, зупинені в русі, що "розширює загальні пізнання хімічних принципів життя і можливості в розробці ліків".
У 2016 році Нобелівську премію з хімії вручили Жан-П'єру Саважу (Jean-Pierre Sauvage), серу Фрейзеру Стоддарту (Sir J. Fraser Stoddart) і Бернарду Ферінга (Bernard L. Feringa) "за проектування і синтез молекулярних машин".
Нагадаємо, що у цьому році сума Нобелівської премії була збільшена на 1 мільйон шведських крон - до 9 млн крон, що приблизно еквівалентно сумі в 1 млн 119 тис американських доларів.
На цьому тижні в Стокгольмі вже були оголошені імена лауреатів найпрестижнішої наукової премії в області фізіології і медицини. Ними стали американські дослідники Джефрі Холл, Майкл Розбаш і Майкл Янг. Нагорода присуджена їм з формулюванням: "За відкриття молекулярних механізмів, які контролюють добовий ритм".
Також Нобелівська премія в галузі фізики присуджена в 2017 році Райнеру Вайсу (1/2), Баррі Баришеву і Стос Торну по (1/4) за винахід детектора гравітаційних хвиль і їх дослідження.
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