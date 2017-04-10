Нобелівську премію з хімії дали за миттєву заморозку біологічних зразків, - ІНФОГРАФІКА

Кріоелектронна мікроскопія дозволяє спостерігати за молекулами, заморожуючи їх дуже швидко зі збереженням природної структури

Шведська королівська академія наук оголосила лауреатів Нобелівської премії з хімії 2017 року. Премія буде вручена Жаку Дюбоше, Іоахіму Франку і Річарду Хендерсону із формулюванням "за розвиток кріоелектронної мікроскопії для визначення структури біомолекул в розчинах".

Офіційне вручення премій і медалей відбудеться 10 грудня, після прочитання традиційних лекцій. Пряма трансляція оголошення переможця велася на сайті Нобелівського комітету.

Розробка нового методу мікроскопії дозволяє вивчати зразки, зупинені в русі, що "розширює загальні пізнання хімічних принципів життя і можливості в розробці ліків".

У 2016 році Нобелівську премію з хімії вручили Жан-П'єру Саважу (Jean-Pierre Sauvage), серу Фрейзеру Стоддарту (Sir J. Fraser Stoddart) і Бернарду Ферінга (Bernard L. Feringa) "за проектування і синтез молекулярних машин".

Нагадаємо, що у цьому році сума Нобелівської премії була збільшена на 1 мільйон шведських крон - до 9 млн крон, що приблизно еквівалентно сумі в 1 млн 119 тис американських доларів.

На цьому тижні в Стокгольмі вже були оголошені імена лауреатів найпрестижнішої наукової премії в області фізіології і медицини. Ними стали американські дослідники Джефрі Холл, Майкл Розбаш і Майкл Янг. Нагорода присуджена їм з формулюванням: "За відкриття молекулярних механізмів, які контролюють добовий ритм".

Також Нобелівська премія в галузі фізики присуджена в 2017 році Райнеру Вайсу (1/2), Баррі Баришеву і Стос Торну по (1/4) за винахід детектора гравітаційних хвиль і їх дослідження.