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Нобелівську премію з літератури отримав письменник Кадзуо Ісігуро

Нобелівський тиждень триває
У Стокгольмі оголосили лауреата Нобелівської премії з літератури 2017 року.
Нобелівську премію з літератури отримав письменник Кадзуо Ісігуро Фото: Associated Press

Ним став британський письменник Кадзуо Ісігуро.

Нагадаємо, в минулому році лауреатом став Боб Ділан.

6 жовтня оголосять володаря Нобелівської премії миру, 9-го - лаурета.

Нагадаємо, що у цьому році сума Нобелівської премії була збільшена на 1 мільйон шведських крон - до 9 млн крон, що приблизно еквівалентно сумі в 1 млн 119 тис американських доларів.

На цьому тижні в Стокгольмі вже були оголошені імена лауреатів найпрестижнішої наукової премії в області фізіології і медицини. Ними стали американські дослідники Джефрі Холл, Майкл Розбаш і Майкл Янг. Нагорода присуджена їм з формулюванням: "За відкриття молекулярних механізмів, які контролюють добовий ритм".

Також Нобелівська премія в галузі фізики присуджена в 2017 році Райнеру Вайсу (1/2), Баррі Баришеву і Стос Торну по (1/4) за винахід детектора гравітаційних хвиль і їх дослідження.

Вчора, 4 жовтня Шведська королівська академія наук оголосила лауреатів Нобелівської премії з хімії 2017 року. Премія буде вручена Жаку Дюбоше, Іоахіму Франку і Річарду Хендерсону із формулюванням "за розвиток кріоелектронної мікроскопії для визначення структури біомолекул в розчинах".
 

 

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05 10 2017 14:18
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