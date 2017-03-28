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NORD переніс виробництво холодильників з України до Китаю

Завод "Норд" в окупованому Донецьку не працює з 2014 року
Виробник побутової техніки Nord Group Holding (ПАТ "Норд", Краматорськ, Донецька область) переніс виробництво холодильників у Китай.
NORD переніс виробництво холодильників з України до Китаю Фото: nahnews.org

"Протягом уже понад 50 років NORD випускався на потужностях Донецького заводу холодильників в Україні. З часу консервації заводу в 2014 році, протягом останніх двох років ми проаналізували десятки провідних світових виробничих майданчиків в пошуках найкращого високотехнологічного виробництва холодильників. Намагаючись зберегти і перенести накопичений досвід у конструкторських розробках, а також враховуючи практику більшості європейських і світових торгових марок було вирішено зупинити свій вибір на китайському виробничому майданчику світового лідера компанії Midea", - йдеться в повідомленнії, інформують "Українські новини".

Китайська Midea - сучасна багатопрофільна корпорація, що спеціалізується на виробництві побутової техніки. Компанія заснована в 1968 році і є одним з найбільших виробників у Китаї. В компанії прогнозують появу нових моделей побутової техніки торгової марки NORD навесні 2017 року.

Раніше повідомляли, що президент групи "Норд" Валентин Ландик продав свій пакет акцій (79,93%) виробника холодильної техніки ПАТ "Норд" російському ТОВ "Діорит-Техніс", який входить в холдинг "Діорит" і є ексклюзивним офіційним дистриб'ютором техніки NORD в Росії.

Наглядову раду ПАТ "Норд" очолює син Валентина Ландика Андрій, якому належить близько 19,7% акцій ПАТ "Норд".

 

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28 03 2017 19:56
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