NORD переніс виробництво холодильників з України до Китаю
"Протягом уже понад 50 років NORD випускався на потужностях Донецького заводу холодильників в Україні. З часу консервації заводу в 2014 році, протягом останніх двох років ми проаналізували десятки провідних світових виробничих майданчиків в пошуках найкращого високотехнологічного виробництва холодильників. Намагаючись зберегти і перенести накопичений досвід у конструкторських розробках, а також враховуючи практику більшості європейських і світових торгових марок було вирішено зупинити свій вибір на китайському виробничому майданчику світового лідера компанії Midea", - йдеться в повідомленнії, інформують "Українські новини".
Китайська Midea - сучасна багатопрофільна корпорація, що спеціалізується на виробництві побутової техніки. Компанія заснована в 1968 році і є одним з найбільших виробників у Китаї. В компанії прогнозують появу нових моделей побутової техніки торгової марки NORD навесні 2017 року.
Раніше повідомляли, що президент групи "Норд" Валентин Ландик продав свій пакет акцій (79,93%) виробника холодильної техніки ПАТ "Норд" російському ТОВ "Діорит-Техніс", який входить в холдинг "Діорит" і є ексклюзивним офіційним дистриб'ютором техніки NORD в Росії.
Наглядову раду ПАТ "Норд" очолює син Валентина Ландика Андрій, якому належить близько 19,7% акцій ПАТ "Норд".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат