Nord Stream 2 непридатний для використання – уряд Німеччини

Через пошкодження ниток газопроводу його неможливо вводити в експлуатацію.

"Вельми ймовірно, що акт диверсії з потужними вибухами мав негативні наслідки для обох ниток, тому їхнє технічне використання наразі вже неможливе", – йдеться у відповіді федерального уряду на офіційний запит заступника голови фракції правої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Лайфа-Еріка Голма.

В уряді також нагадали, що газопровід так і не отримав необхідної сертифікації, а тому в жодному разі не може бути запущений.

На думку Голма, після диверсії правляча коаліція у складі Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), партії "Зелених" та Вільної демократичної партії (ВДП) сподівається, що питання постачання через "Північний потік-2" відпало.