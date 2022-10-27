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Nord Stream 2 непридатний для використання – уряд Німеччини

Ольга
Матарикіна
Через пошкодження ниток газопроводу його неможливо вводити в експлуатацію.
Nord Stream 2 непридатний для використання – уряд Німеччини Фото: DW
Про це повідомляє DW. 
 
"Вельми ймовірно, що акт диверсії з потужними вибухами мав негативні наслідки для обох ниток, тому їхнє технічне використання наразі вже неможливе", – йдеться у відповіді федерального уряду на офіційний запит заступника голови фракції правої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Лайфа-Еріка Голма.
 
В уряді також нагадали, що газопровід так і не отримав необхідної сертифікації, а тому в жодному разі не може бути запущений.
 
На думку Голма, після диверсії правляча коаліція у складі Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), партії "Зелених" та Вільної демократичної партії (ВДП) сподівається, що питання постачання через "Північний потік-2" відпало.
 
 
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27 10 2022 19:45
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