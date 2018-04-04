Норвегія надасть 3,6 млн євро для впровадження реформ в Україні

Напередодні Норвегія вже виділяла 1 мільйон євро на фінансування Плану дій РЄ для України

Уряд Норвегії прийняв рішення про виділення 3,6 мільйонів євро на реалізацію Плану дії Ради Європи для України на 2018-2021 роки.

У Норвегії схвалили рішення про виділення добровільного нецільового внеску у 34 мільйони норвезьких крон (близько 3,6 мільйона євро) на реалізацію реформ в Україні, передбачених планом дій Ради Європи, - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на свого кореспондента у Раді Європи.

Також повідомляється, що загальний кошторис Плану дій Ради Європи складає 29,5 мільйонів євро.

У межах програми заходи спрямовані на підтримку реформ в Україні, які мають привести українське законодавство, інститути та практику у відповідність до європейських стандартів у сфері прав людини, верховенства права і демократії.

"Норвегія має тверду політичну та фінансову прихильність діяльності Ради Європи щодо співпраці з Україною, спрямовану на підтримку реформ", — сказала постійна представниця Норвегії в Раді Європи Єлизавета Валаас, коментуючи рішення про виділення фінансової допомоги Україні.

Напередодні Норвегія вже виділяла 1 мільйон євро на фінансування Плану дій РЄ для України.

Як відомо, Комітет міністрів Ради Європи прийняв рішення про затвердження Плану дій РЄ для України на 2018-2021 роки.