Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Норвегія надасть 3,6 млн євро для впровадження реформ в Україні

Напередодні Норвегія вже виділяла 1 мільйон євро на фінансування Плану дій РЄ для України
Уряд Норвегії прийняв рішення про виділення 3,6 мільйонів євро на реалізацію Плану дії Ради Європи для України на 2018-2021 роки.
Норвегія надасть 3,6 млн євро для впровадження реформ в Україні Фото: google.com

У Норвегії схвалили рішення про виділення добровільного нецільового внеску у 34 мільйони норвезьких крон (близько 3,6 мільйона євро) на реалізацію реформ в Україні, передбачених планом дій Ради Європи, -  повідомляє "Укрінформ" з посиланням на свого кореспондента у Раді Європи.

Також повідомляється, що загальний кошторис Плану дій Ради Європи складає 29,5 мільйонів євро.

У межах програми заходи спрямовані на підтримку реформ в Україні, які мають привести українське законодавство, інститути та практику у відповідність до європейських стандартів у сфері прав людини, верховенства права і демократії.

"Норвегія має тверду політичну та фінансову прихильність діяльності Ради Європи щодо співпраці з Україною, спрямовану на підтримку реформ", — сказала постійна представниця Норвегії в Раді Європи Єлизавета Валаас, коментуючи рішення про виділення фінансової допомоги Україні.

Напередодні Норвегія вже виділяла 1 мільйон євро на фінансування Плану дій РЄ для України.

Як відомо, Комітет міністрів Ради Європи прийняв рішення про затвердження Плану дій РЄ для України на 2018-2021 роки.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 04 2018 11:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.