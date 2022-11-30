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Норвегія передала Україні військові медичні автобуси

Норвегія передала Україні п'ять військових автобусів швидкої допомоги після того, як Київ попросив міжнародної допомоги через Євроатлантичний координаційний центр НАТО з реагування на стихійні лиха (EADRCC).
Норвегія передала Україні військові медичні автобуси Джерело: nato.int

Про це повідомили на сайті Альянсу.

Пожертвування вартістю три мільйони євро координував центр EADRCC на основі угоди про фінансування з Норвегією.

Центр визначив потреби в автобусах швидкої допомоги та сприяв доставці цієї медичної допомоги Міністерству оборони України. 

Виступаючи у вівторок після засідання міністрів закордонних справ країн НАТО в Бухаресті, генеральний секретар Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Євроатлантичний центр координації реагування на стихійні лиха є головним механізмом НАТО з реагування на надзвичайні ситуації в євроатлантичному регіоні. Він працює круглий рік в режимі 24/7. У його роботі беруть участь усі союзники та країни-партнери НАТО.  Центр функціонує як інформаційний центр для координації запитів та пропозицій допомоги.

Зазначається, що Норвегія передала військові автобуси на прохання Києва про міжнародну допомогу через Євроатлантичний координаційний центр НАТО з реагування на катастрофи. Загальна вартість переданого транспорту складає приблизно 3 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Україна отримає 14 німецьких наземних безпілотників THeMIS.

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30 11 2022 15:01
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