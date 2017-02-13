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Норвегія підтримує санкцій проти Росії до повного виконання Мінських домовленостей

Норвезька сторона засуджує будь які прояви порушення міжнародного права
Норвегія вкотре наголосила на тому, що підтримує збереження санкцій проти Росії до повного виконання Мінських угод.
Норвегія підтримує санкцій проти Росії до повного виконання Мінських домовленостей Фото: Getty Images

Відповідну заяву зробила державний секретар Міністерства закордонних справ Норвегії Маріт Бергер Рьосланд під час українсько-норвезьких консультацій, що відбулися з нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин, повідомляє прес-служба МЗС України.

"Окремою темою був стан імплементації Мінських домовленостей… Норвезька сторона підкреслила принципову позицію Осло щодо засудження будь яких проявів порушення міжнародного права й наголосила на важливості збереження санкцій проти Росії до повного виконання Мінських домовленостей", – йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі було наголошено на тому, що Норвегія продовжуватиме долучатися до проектів гуманітарної допомоги населенню України, що постраждало від російської агресії.

"Позиція Норвегії щодо підтримки України у питанні збереження суверенітету і територіальної цілісності залишається незмінною", – відзначає прес-служба зовнішньополітичного відомства України.

Крім того, під час зустрічі "сторони обговорили співпрацю у рамках НАТО, у т.ч. реалізацію проектів за підтримки трастових фондів".

Нагадаємо, що представник Білого дому Шон Спайсер в середу повторив, що у Вашингтоні не розглядають можливості скасування антиросійських санкцій, введених через анексію Криму.

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