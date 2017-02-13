Норвегія підтримує санкцій проти Росії до повного виконання Мінських домовленостей
Відповідну заяву зробила державний секретар Міністерства закордонних справ Норвегії Маріт Бергер Рьосланд під час українсько-норвезьких консультацій, що відбулися з нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин, повідомляє прес-служба МЗС України.
"Окремою темою був стан імплементації Мінських домовленостей… Норвезька сторона підкреслила принципову позицію Осло щодо засудження будь яких проявів порушення міжнародного права й наголосила на важливості збереження санкцій проти Росії до повного виконання Мінських домовленостей", – йдеться у повідомленні.
Під час зустрічі було наголошено на тому, що Норвегія продовжуватиме долучатися до проектів гуманітарної допомоги населенню України, що постраждало від російської агресії.
"Позиція Норвегії щодо підтримки України у питанні збереження суверенітету і територіальної цілісності залишається незмінною", – відзначає прес-служба зовнішньополітичного відомства України.
Крім того, під час зустрічі "сторони обговорили співпрацю у рамках НАТО, у т.ч. реалізацію проектів за підтримки трастових фондів".
Нагадаємо, що представник Білого дому Шон Спайсер в середу повторив, що у Вашингтоні не розглядають можливості скасування антиросійських санкцій, введених через анексію Криму.
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