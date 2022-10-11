Норвегія внесе у фонд на підтримку України 1,5 мільярда крон

Норвегія внесе близько 1,5 мільярда норвезьких крон (приблизно 144 мільйонів доларів) до Міжнародного фонду для України під керівництвом Великої Британії.

Про це повідомляє пресслужба норвезького уряду.

Вказана сума буде надана фонду додатково до 400 мільйонів норвезьких крон, які уряд надав для військової допомоги Україні раніше.

За словами міністра оборони Норвегії Бйорна Арільда ​​Грама, перший транш оборонної допомоги Україні з боку норвезького уряду було використано для придбання безпілотників, обладнання для встановлення перешкод ворожим безпілотникам, а також артилерійських снарядів.

"Цей фонд надає техніку, придбану безпосередньо в ОПК. Норвегія має провідну світову оборонну промисловість у певних сферах і виробляє системи, які можуть задовольнити потреби України. Я радий, що норвезька промисловість зможе конкурувати за контракти через цей фонд", – заявив Грам після зустрічі зі своїм британським міністром оборони Беном Воллесом в Единбурзі.

Воллес, своєю чергою, зазначив, що Норвегія залишається непохитною у своїй підтримці України, і цей “значний новий внесок до Міжнародного фонду для України матиме суттєве значення для надання подальшої військової допомоги”.