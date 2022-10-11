Норвегія внесе у фонд на підтримку України 1,5 мільярда крон
Про це повідомляє пресслужба норвезького уряду.
Вказана сума буде надана фонду додатково до 400 мільйонів норвезьких крон, які уряд надав для військової допомоги Україні раніше.
За словами міністра оборони Норвегії Бйорна Арільда Грама, перший транш оборонної допомоги Україні з боку норвезького уряду було використано для придбання безпілотників, обладнання для встановлення перешкод ворожим безпілотникам, а також артилерійських снарядів.
"Цей фонд надає техніку, придбану безпосередньо в ОПК. Норвегія має провідну світову оборонну промисловість у певних сферах і виробляє системи, які можуть задовольнити потреби України. Я радий, що норвезька промисловість зможе конкурувати за контракти через цей фонд", – заявив Грам після зустрічі зі своїм британським міністром оборони Беном Воллесом в Единбурзі.
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