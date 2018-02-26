Норвегія витратить 100 млн крон на модернізацію Всесвітнього сховища насіння

Уряд Норвегії має намір витратити 100 мільйонів крон ($ 12.7 млн) на модернізацію Всесвітнього сховища насіння.

В уряді вже підготували проект, який включає в себе будівництво нового тунелю і сервісної будівлі для розміщення аварійних генераторів і холодильних установок. Міністр сільського господарства і продовольства Норвегії Йон Георг Дейл сказав, що роботи почнуться в самий найближчий час:

Модернізація сховища забезпечить ще більш безпечне зберігання всього генетичного матеріалу, який має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки.

Сховище Svalbard Globale було побудовано в 2006 році і знаходиться на Шпіцбергені, в тунелі на глибині в 120 метрів, всередині скелі і на висоті 130 метрів над рівнем моря. Вічна мерзлота і таке розташування майже на 100 відсотків виключають затоплення сховища.

Крім того, будівля обладнана вибухобезпечними дверима і стінами з залізобетону товщиною в 1 метр, які здатні витримати влучення ядерної боєголовки або землетрус.

Всесвітнє сховища насіння може зберігати 4.5 мільйонів різних сортів сільськогосподарських культур. В даний час в сховище знаходиться близько 890 тис. зразків з більшості країн на Землі. Вчені включили в сховище насіння основних сільськогосподарських культур, включаючи сорти рису, кукурудзи, пшениці, ячменю і картоплі. Все насіння зберігаються при постійній температурі в -18 ° C і складені в спеціальні запломбовані контейнери.

У 2015 році дослідники вперше використовували насіння з банку для створення посадок в Сирії. Агрономи попросили передати їм насіння пшениці, вівса і деяких трав, призначені для вирощування в посушливих умовах.