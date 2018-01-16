Норвегія заборонить хутряну промисловість

Норвегія планує заборонити ферми з виведення лисиць та норок для хутряної промисловості вже з 2025 року, й таким чином стане першою скандинавською країною, яка наважилася на такий крок.

Яскраве хутро і шкіра від Lanvin. Фото: lanvin.com

Це рішення було погоджено партнерами нової трьохпартійної коаліції під час переговорів щодо умов їх спільної роботи, повідомляє The Local.

Хутряна промисловість буде повністю припинена згідно з досягнутою домовленістю. Благодійна організація із захисту тварин "Anima" вже привітала рішення політиків.

"Це фантастична перемога у боротьбі, мета якої - зупинити хутряну промисловість в Європі", - заявив керівник кампанії Турбйорн Шіонінг.

Однак міністр сільського господарства країни Джон Георг Даль від популістської Прогресивної партії назвав це рішення кроком назад.

Повідомляється, що рішення про заборону хутряної промисловості було прийнято після тривалої дискусії з цього питання у скандинавській країні.

Ще у 2015 році норвезькі фермери засудили рішення уряду щодо скорочення фінансової підтримку скандальної галузі, попереджаючи, що це може призвести до закриття таких ферм у вразливих сільських районах.

Нагадаємо, що модний бренд luxury-сегменту Gucci відмовиться від натурального хутра.