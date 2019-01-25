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Норвежці побудують в Україні вітропарки на 700-800 МВт

Будівництво планують розпочати в наступні 6-9 місяців
Норвезька компанія NBT збирається побудувати вітрової енергокомплекс в Україні, в Запорізькій області. Потенціал проекту оцінюють у 700-800 МВт вітрових потужностей.
Норвежці побудують в Україні вітропарки на 700-800 МВт Фото: bizimyol.info

Про плани на будівництво оголосив генеральний директор NBT ПАР Вікен сьогодні під час засідання Національної інвестиційної ради України в Давосі, повідомляє Ліга.net.

Будівництво планують розпочати в наступні 6-9 місяців, зараз компанія проводить оцінку ЕРС-підрядників і постачальників вітрових турбін, які будуть брати участь в проекті.

"Ветроелектростанция Сиваш потужністю 250 МВт - це тільки початок, адже протягом наступних двох-трьох років ми плануємо нові суттєві інвестиції в ряд вітроенергетичних проектів в Україні", - зазначив ПАР Вікен.

Також, на засіданні Національної інвестиційної ради NBT і її Еквіті-партнер, французька компанія Total Eren, підписали угоду про залучення фінансування в проект Сиваш (Херсонська область) близько 260 млн євро. За умовами угоди, в проект залучатимуться кредитні кошти і власні інвестиції, зокрема - від NBT і Total Eren. Кредитором може виступити синдикат з восьми компаній, серед яких Європейський банк реконструкції і розвитку (EBRD) і Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO).

Про будівництво проекту Сиваш норвежці оголосили у вересні 2018 року. Згідно з проектом, NBT побудує 64 вітрових електроустановок загальною потужністю до 250 МВт. Вони розташуються на площі в понад 1300 га.

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Нагадаємо, упродовж трьох років в українську альтернативну енергетику інвестували понад €1,1 млрд.

Норвезька компанія NBT і китайська електроенергетична компанія China Power домовилися про будівництво вітрової електростанції в Херсонській області з інвестиціями $450 млн.

 

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25 01 2019 14:54
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