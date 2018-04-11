Нова Каледонія проводить референдум за незалежність від Франції, - ОНОВЛЕНО
До півдня явка на референдум становила 41,8%. Для порівняння, у той самий момент на місцевих виборах 2014 року явка становила 27,3%, заявляють чиновники, інформує BBC.
Фото: twitter.com/AncLatvija
На ньому жителям архіпелагу потрібно буде відповісти на питання: "Чи хочете ви, щоб Нова Каледонія отримала повний суверенітет і стала незалежною державою?".
Фото: twitter.com/AncLatvija
Участь у референдумі зможуть взяти близько 175 тисячі з 268 тисяч жителів архіпелагу. Так, право голосу мають представники корінних народів регіону та люди, які мали 10-річний ценз осілості на момент підписання Нумейських угод 1998 року.
За даними соціологічних опитувань, понад 60% людей, які мають право участі в референдумі, планують проголосувати за збереження єдиної з Францією держави.
Таке рішення більшістю голосів затвердив 19 березня конгрес Нової Каледонії
Архіпелаг із десятків островів увійшов до складу Французької імперії в 1853 році, а в 1998 року є особливим адміністративно-територіальним утворенням Франції.Населяють регіон переважно меланезійці та французи.
Згідно з Нумейськими угодами, які підписали того ж року, до кінця 2018 року в Новій Каледонії передбачено проведення референдуму про статус території. У разі поразки прихильників незалежності на першому референдумі, документом передбачена можливість ініціювати ще два аналогічних референдуми до 2022 року.
Щороку острови отримують приблизно 1,3 млрд євро від уряду Франції. Регіон має великі родовища нікелю, що є життєво важливим компонентом у виробничій електроніці.
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Згідно з попередніми результатами голосування на референдумі за незалежність Нової Каледонії більшість голосів віддали за збереження регіону у складі Франції, інформує "Громадське".
Так, проти незалежності регіону, за попередніми даними, проголосували 58%. На референдумі відзначали високу явку виборців.
Фото: twitter.com/RNZPacific
Нагадаємо, в Единбурзі в суботу відбулася хода на підтримку незалежності Шотландії за участю десятків тисяч людей.
На референдумі 2014 року більшість шотландців не підтримали незалежність від Великобританії. Підтримка незалежності, згідно з останніми опитуваннями, зберігається на рівні 45%.
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