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"Нова пошта" підписала контракт з IKEA

Компанія буде надавати послуги зберігання і комплектації замовлень для першого магазину міського формату в Києві
Компанія "НП Логістик", що входить до групи компаній "Нова Пошта", уклала угоду на 5 років про надання логістичних послуг шведському рітейлеру меблів і товарів для дому IKEA.
"Нова пошта" підписала контракт з IKEA Фото: itc.ua

Про це йдеться в офіційному прес-релізі "Нової Пошти".

Компанія буде надавати послуги зберігання і комплектації замовлень для першого магазину міського формату в Києві.

"НП Логістик" спеціалізується на фулфілменті: зберіганні товарів на складах, комплектації і відправленні інтернет-замовлень одержувачу.

IKEA Group - найбільший в світі рітейлер товарів для будинку з 367 фірмовими магазинами на 30 ринках.

"Нова Пошта" заснована в 2001 році. Її мережа нараховує понад 2,35 тис відділень, автопарк перевищує 3,6 тис автомобілів. У 2017 році доставлено понад 145 млн відправлень.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко підтвердив входження шведської компанії IKEA на український ринок та заявив, що процедура зайняла 13 років.

 

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26 12 2018 16:17
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