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Нова пошта відзавтра піднімає тарифи на свої послуги

У компанії пояснюють, що зміни пов'язані зі "зростанням витрат на забезпечення логістичних процесів"
З 1 квітня 2017 року компанія Нова пошта вводить оновлені тарифи на послуги доставки по Україні.
Нова пошта відзавтра піднімає тарифи на свої послуги Фото:17tv.com.ua

"В середньому на 3-5 грн змінюються тарифи на доставку в відділення посилок вагою від 5 до 15 кг, посилок і документів в мінімальної ваговій категорії до 0,1 кг, а також документів і посилок по типу Адреса-Адреса", - йдеться в повідомленні прес-служби компанії

Компанія також переглянула вартість доставки вантажів (понад 30 кг), в тому числі палетованих, в відділення і за адресою. Ця зміна торкнеться доставки в усі тарифні зони.

Крім того, вартість зворотної доставки документів по Україні з одного відділення в інше зміниться на 3 грн, адресної - на 5 грн. Оновлені прайс-листи будуть опубліковані 1 квітня на сайті компанії.

"Зміни викликані зростанням витрат на забезпечення логістичних процесів, зокрема, в компанії фіксують збільшення витрат на паливо на 15% в порівнянні з жовтнем 2016 року. Крім того, на тлі поетапного підвищення цін на комунальні послуги в Новій пошті на 10% зріс фонд змісту приміщень", - пояснили в компанії.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), схвалила підвищення тарифів на послуги "Укрпошти".

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31 03 2017 19:52
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