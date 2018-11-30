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Нова президент Грузії заявила, що не час співпрацювати з Росією

Грузія займає проєвропейську позицію
Саломе Зурабішвілі, яка виграла президентські вибори в Грузії, вважає, що зараз не належний час для співпраці з Росією.
Нова президент Грузії заявила, що не час співпрацювати з Росією Фото: 1tv.ge

"Не думаю, що, поки Росія поводиться так, як зараз, з урахуванням того, що відбувається на лінії окупації, де викрадають людей, і ця лінія рухається вглиб нашої території, все ближче до Тбілісі... з урахуванням того, як Росія зараз поводиться з Україною, не думаю, що все це означає, що ми можемо прямо зараз перейти до співпраці", – заявила Зурабішвілі, інформує BBC.

Грузія займає проєвропейську позицію, і якщо західні партнери країни в особі Європи і Америки почнуть діалог з Росією – тоді і Грузія не залишиться в стороні, додала вона.

Додамо, Центральна виборча комісія Грузії в четвер опублікувала дані другого туру президентських виборів після підрахунку 100% голосів: Зурабішвілі набрала 59,52% голосів.

 
 
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30 11 2018 10:46
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