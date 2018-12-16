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Нова президентка Грузії склала присягу і офіційно вступила на посаду

Зурабішвілі вимовила текст присяги, поклавши праву руку на Конституцію
Новообрана президентка Грузії Саломе Зурабішвілі під час церемонії інавгурації склала присягу і офіційно вступила на посаду глави держави.
Нова президентка Грузії склала присягу і офіційно вступила на посаду Фото: Reuters

Інавгурація проходила у замку Батоніс у місті Телаві. На церемонію запросили 1800 гостей, зокрема були присутні президент Вірменії Армен Карапетян і колишній президент Франції Ніколя Саркозі, повідомляє "Грузия Online".

Після складання присяги Зурабішвілі виступила з промовою. Грузія знаходиться на роздоріжжі, але, здобувши незалежність, країна повернулася до відбудови європейської держави, заявила вона.

Також Зурабішвілі нагадала про Москву, наголосивши, що окупацію грузинських територій Росією та викрадення громадян Грузії на окупаційній межі є неприйнятними.

"Ми ніколи не погодимося з цим", - наголосила президентка. Зурабішвілі зазначила, що буде домагатися більш інтенсивної співпраці з НАТО.

"Я буду активно включена в переговори з американськими і європейськими партнерами", - сказала вона.

Додамо, Центральна виборча комісія Грузії в четвер опублікувала дані другого туру президентських виборів після підрахунку 100% голосів: Зурабішвілі набрала 59,52% голосів.

 
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16 12 2018 16:09
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