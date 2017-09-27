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Завтра набирає чинності нова редакція закону "Про освіту"

Закон опублікували у парламентському виданні "Голос України"
Офіційна парламентська газета "Голос України" у середу, 27 вересня опублікувала нову редакцію закону "Про освіту", який набуде чинності 28 вересня.
Завтра набирає чинності нова редакція закону "Про освіту" Фото: з вільних джерел

Згідно з документом він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім статей 38 та абзацу третього частини другої ст. 59, абзаців першого і третього частини другої ст. 61, які набирають чинності з 1 січня 2018 р; частини п'ятої ст. 61 і частини десятої ст. 78 цього закону, а також частини третьої ст. 43 закону україни "Про загальну середню освіту" (в редакції), які набирають чинності з 1 січня 2019 р; абзац другий підпункту 5 пункту 4 розділу "Прикінцеві та перехідні положення", який набирає чинності з 1 січня 2030 року.

Як відомо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

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Нагадаємо, глави МЗС Болгарії, Угорщини, Греції і Румунії підписали листа главі МЗС України, де висловили занепокоєння через новий закон про освіту.

 
 

 

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27 09 2017 09:55
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