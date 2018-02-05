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Нова система безвізу: ЄС не вимагатиме по 7 євро за поїздку

Дозвіл діятиме протягом трьох років, а систему планують запустити з 2021 року
Євросоюз змінює систему контролю на своїх кордонах: громадяни "безвізових країн" для поїздки до ЄС будуть зобов’язані проходити платну "авторизацію" – передавати до ЄС свої дані.
Нова система безвізу: ЄС не вимагатиме по 7 євро за поїздку Фото: gettyimages.com

"Зміна правил безвізовго режиму наступить зі створенням Європейської інформаційної системи авторизації подорожей (ETIAS) - робота над законопроектом з цього приводу ведеться вже давно і от зараз нарешті вийшла на фінішну пряму", - пише "Єврпоейська правда".

"За цим проектом, обробка заявки на авторизацію коштуватиме 7 євро, дозвіл на в’їзд діятиме три роки (не потрібно подавати заявку та платити збір перед кожною поїздкою). Дітям до 12 років можна буде пройти авторизацію без сплати збору у 7 євро", -  йдеться у повідомленні.

"Систему планують запустити з 2021 року, та й то лише частково, тільки в аеропортах та морських портах. Причому в перші роки її роботи можна буде в’їжджати до ЄС без авторизації – автомобілем, автобусом або потягом", - наголошується в статті.

Лише за три роки обов’язкова реєстрація запрацює також для тих українців, хто їде в Польщу та до інших держав-сусідів "по землі".

Раніше iPress.ua повідомляв, що Європейський Союз має намір вимагати дозволи на в'їзд для громадян третіх держав, котрим нині для цього не потрібні візи. Інформацію з запитів про подорож будуть звіряти з базами даних Інтерполу.

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