Нова церква України на Буковині обіцяє зберегти мову служіння для нацменшин

Про це під час брифінгу після спільного богослужіння розповіли архієпископ Чернівецький і Кіцманський Онуфрій та архієпископ Буковинський і Хотинський Герман, повідомляє "Укрінформ".

"У багатьох румунських засобах масової інформації ще перед Об’єднавчим Собором розповідали, що, буцімто, буде суцільна українізація церкви, а наша область, як відомо, багатонаціональна. Таким чином, лякали румуномовне населення Буковини, що, нібито, зараз українці прийдуть і заберуть вашу мову, ваші традиції тощо. Але це неправда. Наша церква відкрита абсолютно для всіх, незалежно від того, хто якою мовою розмовляє чи якою мовою хоче звершувати богослужіння", – сказав архієпископ Буковинський і Хотинський Герман.

Церковник навів приклад однієї з перших буковинських громад, які прийняли рішення перейти від Московського патріархату до ПЦУ та яким залишили церковнослов’янську мову богослужіння.

"Ось, наприклад, парафія села Шишківці Кіцманського району. Після переходу до єдиної української церкви люди попросили залишити церковнослов’янську мову у богослужінні. Вони до неї звикли, то чому ми маємо бути проти? Запитали у блаженнішого митрополита Епіфанія, він також підтримав це рішення, я благословив, і залишили там церковнослов’янську мову. Так само і з румуномовними селами нашої області. Якщо люди захочуть, то залишать румунську мову богослужіння, якщо захочуть - перейдуть на українську. Ніщо не повинно бути перешкодою для об’єднання", – додав архієпископ.