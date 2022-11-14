Нова Зеландія посилює військову допомогу Україні

Нова Зеландія відправить ще 66 військовослужбовців до Британії для проведення навчань ЗСУ.

Про це повідомляють збройних сил Нової Зеландії.

"Професіоналізм, самовідданість і цілеспрямованість нашого персоналу визнали наші партнери, і вони продовжуватимуть працювати з метою вплинути на здатність України захищатися", – заявив командувач Об’єднаними силами Нової Зеландії контр-адмірал Джим Гілмор.

Зазначається, що піхотна навчальна група чисельністю до 66 військовослужбовців Нової Зеландії відправиться до Британії для проведення навчання військовослужбовців Збройних сил України. Розгортання повинно завершитися до 31 липня 2023 року.

Як зазначається, 135 військовослужбовців Нової Зеландії вже направлені у Британію та Європу для підтримки ЗСУ. Дві піхотні навчальні групи повернуться до Нової Зеландії в грудні. Основна частина третьої піхотної навчальної групи буде розгорнута в січні, а навчання розпочне невдовзі після прибуття до Британії.

Раніше повідомлялось, що глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі 14 листопада анонсував перший транш у рамках британського фінансування для Фонду енергетичної підтримки України.