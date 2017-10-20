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Нова Зеландія проведе референдум щодо легалізації марихуани

Легалізацію підтримує прем'єр-міністр Хасінда Ардерн
Нова Зеландія проведе референдум щодо легалізації вживання каннабісу у рекреаційних цілях у найближчі 3 роки.
Нова Зеландія проведе референдум щодо легалізації марихуани Фото: avidabloga.com

Про це заявила новообрана прем'єр-міністр Хасінда Ардерн, повідомляє BBC.

Вона відзначила, що особисто не підтримує ув'язнення людей за вживання каннабісу і хотіла би почути думки новозеландців.

ЇЇ слова підтримали численними оваціями на зборах Лейбористської партії парламенту Нової Зеландії.

37-річна  Ардерн стала новим лідером уряду країни після кількох тижнів переговорів через "непереконливі" вибори у вересні, внаслідок яких розпустився парламент.

"З іншого боку, у мене також є проблеми з молодими людьми, які отримують доступ до цього продукту, який може явно зашкодити їм", - додала вона.

Нагадаємо, що в Польщі з'явився закон, згідно з яким марихуану можна буде придбати в аптеках у лікувальних цілях.

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20 10 2017 20:17
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