Нова Зеландія заборонила купувати нерухомість іноземцям
"У середу парламент Нової Зеландії схвалив законопроект, який дозволяє тільки громадянам країни купувати будинки, щоб поліпшити доступність (придбання - ред.) житла і збільшити відсоток власників будинків", - повідомляє CNN.
Однак, законопроект передбачає кілька винятків.
Зокрема, іноземці, які проживають в Новій Зеландії і мають статус резидента країни, а також громадяни Австралії і Сінгапуру, завдяки угодам про зону вільної торгівлі, і далі зможуть купувати нерухомість.
Також, новий закон не торкнеться іноземців, які вже є власниками нерухомості в Новій Зеландії.
Нагадаємо, що раніше уряд Нової Зеландії запровадив заборону на пошуки нових родовищ нафти та газу в океані для боротьби із зміною клімату.
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