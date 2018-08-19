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Нова Зеландія заборонила купувати нерухомість іноземцям

Виключення лише для громадян Австралії і Сінгапуру
Парламент Нової Зеландії схвалив законопроект, який дозволяє тільки власним громадянам купувати будинки в країні, щоб зробити нерухомість більш доступною.
Нова Зеландія заборонила купувати нерухомість іноземцям Фото: businessfinancespecialist.com

"У середу парламент Нової Зеландії схвалив законопроект, який дозволяє тільки громадянам країни купувати будинки, щоб поліпшити доступність (придбання - ред.) житла і збільшити відсоток власників будинків", - повідомляє CNN.

Однак, законопроект передбачає кілька винятків.

Зокрема, іноземці, які проживають в Новій Зеландії і мають статус резидента країни, а також громадяни Австралії і Сінгапуру, завдяки угодам про зону вільної торгівлі, і далі зможуть купувати нерухомість.

Також, новий закон не торкнеться іноземців, які вже є власниками нерухомості в Новій Зеландії.

Нагадаємо, що раніше уряд Нової Зеландії запровадив заборону на пошуки нових родовищ нафти та газу в океані для боротьби із зміною клімату.

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19 08 2018 18:42
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