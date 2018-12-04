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Нова Зеландія заборонила пошуки родовищ нафти та газу

Заборона не торкнеться вже існуючих дозволів на буріння й георозвідування
Уряд Нової Зеландії запровадив заборону на пошуки нових родовищ нафти та газу в океані для боротьби із зміною клімату.
Нова Зеландія заборонила пошуки родовищ нафти та газу Фото: gettyimages.com

"Ми робимо важливий крок для вирішення проблеми зміни клімату й створення чистого, зеленого та стабільного майбутнього для Нової Зеландії", - прокоментувала рішення уряду прем'єр-міністр країни Джасінда Ардерн, повідомляє АFР.

Зазначається, що опозиція звинуватила уряд в "Економічному вандалізмі", оскільки нафтогазові компанії створюють тисячі робочих місць і щороку поповнюють бюджет країни.

Ардерн підкреслила, що заборона не торкнеться вже існуючих дозволів на буріння й георозвідування, відповідно робочі місця не будуть втрачені.

"Ми домагаємося правильного балансу для Нової Зеландії - ми захищаємо існуючу галузь і захищаємо майбутні покоління від зміни клімату", - підкреслила прем'єр.

Нагадаємо, що найбільше за останні тридцять років родовище газу виявили неподалік від населеного пункту Караджеле повіту Бузеу у Румунії.

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12 04 2018 10:56
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