Нова Зеландія заборонила пошуки родовищ нафти та газу
"Ми робимо важливий крок для вирішення проблеми зміни клімату й створення чистого, зеленого та стабільного майбутнього для Нової Зеландії", - прокоментувала рішення уряду прем'єр-міністр країни Джасінда Ардерн, повідомляє АFР.
Зазначається, що опозиція звинуватила уряд в "Економічному вандалізмі", оскільки нафтогазові компанії створюють тисячі робочих місць і щороку поповнюють бюджет країни.
Ардерн підкреслила, що заборона не торкнеться вже існуючих дозволів на буріння й георозвідування, відповідно робочі місця не будуть втрачені.
"Ми домагаємося правильного балансу для Нової Зеландії - ми захищаємо існуючу галузь і захищаємо майбутні покоління від зміни клімату", - підкреслила прем'єр.
Нагадаємо, що найбільше за останні тридцять років родовище газу виявили неподалік від населеного пункту Караджеле повіту Бузеу у Румунії.
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