Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Новак: Нам не вистачає поліції, яка б штрафувала порушників швидкісного режиму

Глава "Укравтодору" вважає, що для зниження рівня смертності на дорогах необхідно побудувати автоматичну систему контролю швидкості
В. о. голови Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодор") Славомір Новак вважає за необхідне збільшити суми штрафів за перевищення швидкості на дорогах, а також посилити штат поліції.
Новак: Нам не вистачає поліції, яка б штрафувала порушників швидкісного режиму Фото: з відкритих джерел

"Нам не вистачає поліції, яка б штрафувала порушників швидкісного режиму. Ми можемо прописати обмеження в 40, 50, 60 км/год, але якщо нікому штрафувати за перевищення швидкості, то закон не буде працювати. Це головне завдання - посилення поліції і збільшення штрафів", - заявив Новак, передає "Інтерфакс-Україна".

Він також вважає, що для вирішення питання перевищення водіями швидкості і, відповідно, для зниження рівня смертності на дорогах необхідно побудувати автоматичну систему контролю швидкості, змінити закон про фотофіксацію.

"Тільки так ми отримаємо реальний результат щодо порушення швидкісного режиму і скорочення смертності. Але я усвідомлюю: це непопулярна думку, особливо серед водіїв", - зазначив глава "Укравтодору".

Він також підкреслив, що вирішення питання збільшення граничної швидкості на дорогах - передусім, за поліцією, комунальними властями або власниками доріг.

"Вони повинні вирішувати, яка повинна бути швидкість. Якщо є можливість і дорога - на дві-три-чотири смуги, то, звичайно, можна збільшити швидкість на ній. Ми запропонували основну загальну умову по дорогах в населених пунктах: с 60 км/год знизили до 50 км/ч. У інших країнах, наприклад в ЄС, йдуть переговори на предмет зниження ще з 50 км/год до 30 км/ч в спеціальних зонах, у центрі міст", - сказав  Новак.

Нагадаємо, що міністр інфраструктури України Володимир Омелян наполягає на введенні "драконівських" штрафних заходів за ряд порушень при русі по українським дорогам.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 02 2018 14:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.