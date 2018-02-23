Новак: Нам не вистачає поліції, яка б штрафувала порушників швидкісного режиму

В. о. голови Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодор") Славомір Новак вважає за необхідне збільшити суми штрафів за перевищення швидкості на дорогах, а також посилити штат поліції.

"Нам не вистачає поліції, яка б штрафувала порушників швидкісного режиму. Ми можемо прописати обмеження в 40, 50, 60 км/год, але якщо нікому штрафувати за перевищення швидкості, то закон не буде працювати. Це головне завдання - посилення поліції і збільшення штрафів", - заявив Новак, передає "Інтерфакс-Україна".

Він також вважає, що для вирішення питання перевищення водіями швидкості і, відповідно, для зниження рівня смертності на дорогах необхідно побудувати автоматичну систему контролю швидкості, змінити закон про фотофіксацію.

"Тільки так ми отримаємо реальний результат щодо порушення швидкісного режиму і скорочення смертності. Але я усвідомлюю: це непопулярна думку, особливо серед водіїв", - зазначив глава "Укравтодору".

Він також підкреслив, що вирішення питання збільшення граничної швидкості на дорогах - передусім, за поліцією, комунальними властями або власниками доріг.

"Вони повинні вирішувати, яка повинна бути швидкість. Якщо є можливість і дорога - на дві-три-чотири смуги, то, звичайно, можна збільшити швидкість на ній. Ми запропонували основну загальну умову по дорогах в населених пунктах: с 60 км/год знизили до 50 км/ч. У інших країнах, наприклад в ЄС, йдуть переговори на предмет зниження ще з 50 км/год до 30 км/ч в спеціальних зонах, у центрі міст", - сказав Новак.

Нагадаємо, що міністр інфраструктури України Володимир Омелян наполягає на введенні "драконівських" штрафних заходів за ряд порушень при русі по українським дорогам.