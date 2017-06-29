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Нові ідеї щодо врегулювання ситуації на Донбасі - це все, як у нас кажуть, від лукавого, - Лавров

Глава МЗС Німеччини закликав Україну та проросійських сепаратистів на Донбасі продовжити "хлібне перемир'я"
Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель та його російський колег Сергій Лавров провели спільну прес-конференцію, на якій обговорили ситуацію на Донбасі.
Нові ідеї щодо врегулювання ситуації на Донбасі - це все, як у нас кажуть, від лукавого, - Лавров Фото: dw.com

У Краснодарі глава МЗС Німеччини закликав Україну та проросійських сепаратистів на Донбасі продовжити "хлібне перемир'я", оскільки це може допомогти дійти політичного рішення у конфлікті.

"Мені досі ніхто по-людськи не зміг пояснити, чому (перемир'я - Ред.) робиться тільки на час збору урожаю", - сказав Ґабріеля, інформує Reuters

Міністр також вважає важливим запобігти будь-якому погіршенню умов життя на Донбасі і додав, що Німеччина готова допомагати з відбудовою регіону.

Лавров, у свою чергу, скептично висловився щодо будь-яких нових ідей з урегулювання ситуації на Донбасі.

"Є мінські домовленості. І про те, що ми вкотре чуємо останнім часом про появу якихось нових ідей - це все, якщо чесно, як у нас кажуть, від лукавого", - цитує Лаврова "Інтерфакс".

У ході прес-конференції в Краснодарі Зіґмар Ґабріель, серед іншого, закликав скорочувати витрати на озброєння у світі та запобігти новій гонитві озброєнь між Росією та США.

Німецький міністр запевнив, що війська НАТО, розміщені в країнах Балтії, не становлять для Росії загрози. Ґабріель також закликав якомога швидше провести зустріч президента Росії Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом. Зокрема - для обговорення ситуації в Сирії.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що налаштований відновити переговорний процес в "нормандському форматі".

У свою чергу Президент України Петро Порошенко допускає появу "формули Макрона" для врегулювання конфлікту на Донбасі.

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29 06 2017 09:38
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