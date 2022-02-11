ПОЛІТИКА НОВИНИбілорусь і росія зустрілись для того, щоб обговорити проведення військових навчань наступного року - "Щит союзу-2023".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нові навчання у 2023 році задумали росія та білорусь
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє білоруське інформагентство Белта.
"Продовжується вдосконалення об'єднаних військових систем. З цією метою наші органи військового управління проводять спільні заходи, обмінюються передовим досвідом, удосконалюють нормативну правову базу, проводять спільні тренування. Розпочато підготовку до проведення спільного оперативного навчання "Щит союзу-2023", – сказав міністр оборони білорусі віктор хренін під час засідання колегії міноборони рб та рф у режимі відеоконференцзв'язку.
За його словами, головною метою цього засідання є насамперед уточнення порядку подальшої роботи щодо створення та зміцнення необхідного спільного військового потенціалу з метою протидії викликам та загрозам військового характеру, спрямованим проти союзної держави.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
02 11 2022 13:58 МЕДІА
- ВІДЕО Парламентський саміт Кримської платформи стартував у Загребі
- ВІДЕО Під час зустрічі G7 Зеленський запропонував розмістити на кордоні з білоруссю міжнародних спостерігачів
- ФОТО У Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ
- Чи залежить європейська підтримка України від США? Скоріше ні, ніж так - вважають провідні європейські та американські експерти
- Зима та ницість росіян не зменшать волю України до перемоги. Натомість є сумніви, що російська армія зможе пережити цю зиму – Лоуренс Фрідман
СТАТТІ