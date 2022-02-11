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Нові навчання у 2023 році задумали росія та білорусь

білорусь і росія зустрілись для того, щоб обговорити проведення військових навчань наступного року - "Щит союзу-2023".
Нові навчання у 2023 році задумали росія та білорусь Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє білоруське інформагентство Белта.
 
"Продовжується вдосконалення об'єднаних військових систем. З цією метою наші органи військового управління проводять спільні заходи, обмінюються передовим досвідом, удосконалюють нормативну правову базу, проводять спільні тренування. Розпочато підготовку до проведення спільного оперативного навчання "Щит союзу-2023", – сказав міністр оборони білорусі віктор хренін під час засідання колегії міноборони рб та рф у режимі відеоконференцзв'язку.
 
За його словами, головною метою цього засідання є насамперед уточнення порядку подальшої роботи щодо створення та зміцнення необхідного спільного військового потенціалу з метою протидії викликам та загрозам військового характеру, спрямованим проти союзної держави.
 
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02 11 2022 13:58
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