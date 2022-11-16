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Нові обстріли енергетичних об'єктів України можуть вплинути на енергосистеми сусідніх держав

Знову Росія завдає масштабних ракетних ударів по об'єктах енергетики. Це наймасовіший обстріл енергосистеми з початку війни. Ця атака може вплинути не лише на енергосистему України, а й на енергосистеми деяких наших сусідів. Влучення відбуваються по всій українській енергосистемі: як по об'єктах генерації, так і по системі передачі електроенергії
Нові обстріли енергетичних об Фото: з вільних джерел

російські військові терористи завдали наймасованішого ракетного удару по енергосистемі України з початку повномасштабної війни. Ці нові удари можуть вплинути не лише на українську енергосистему,  а й на енергосистеми кількох сусідніх держав. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко на своїй фейсбук-сторінці.

 

"Знову Росія завдає масштабних ракетних ударів по об'єктах енергетики. Це наймасовіший обстріл енергосистеми з початку війни. Ця атака може вплинути не лише на енергосистему України, а й на енергосистеми деяких наших сусідів. Влучення відбуваються по всій українській енергосистемі: як по об'єктах генерації, так і по системі передачі електроенергії", - наголосив чиновник.

 

Ворог робить чергову спробу терористичного реваншу, вважає міністр. У зв'язку з цим москва намагається завдати максимальних збитків українській енергосистемі, після низки поразок росії на військовій та міжнародній аренах.

 

Вчора, 15 листопада рф вдарила ракетами по Києву та ще десяти регіонах – Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях. Багато міст залишилися знеструмленими.

Ця атака стала наймасштабнішою. Росіянами було випущено близько 100 ракет по території України.


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16 11 2022 09:25
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